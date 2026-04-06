Ловчев: Индивидуальные качества игроков «Зенита» возьмут верх над командной сыгранностью «Краснодара»

— «Зенит» или «Краснодар»?
— Даже компьютер не ответит на этот вопрос. По‑футбольному думая, «Краснодар» мобильнее и слаженнее, но игра пройдет в Санкт‑Петербурге. «Зенит», в свою очередь, не полностью реализует потенциал своих игроков, индивидуально они очень сильные. Думаю, индивидуальные качества игроков «Зенита» возьмут верх над командной сыгранностью «Краснодара», — сказал Ловчев в эфире программы «Громко» на канале «Матч ТВ».
Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет в воскресенье, 12 апреля, и начнется в 19:30 по московскому времени. «Быки» лидируют в турнирной таблице, опережая сине-бело-голубых на 1 очко.