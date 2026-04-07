Семин о смерти Луческу: «Футбол потерял очень большую фигуру»

29 марта Луческу был госпитализирован после потери сознания на тренировке сборной Румынии. 3 апреля у тренера случился острый инфаркт миокарда. Позднее состояние специалиста резко ухудшилось, и его ввели в искусственную кому. Румынский тренер скончался в возрасте 80 лет во вторник, 7 апреля.
«Это был очень сильный человек, хорошо знающий свое дело и профессию. Мирча был замечательным парнем. Футбол потерял очень большую фигуру. Умер он на боевом посту — до последнего момента был тренером сборной. Где бы он ни работал, он добивался большого результата. Замечательный человек… Царствие ему небесное», — сказал Семин «СЭ».
2 апреля Луческу покинул пост главного тренера сборной Румынии, которую возглавлял с 2024 года. Он также работал в сборной Турции, «Пизе», «Брешиа», «Реджане», «Интере», «Галатасарае», «Бешикташе», киевском «Динамо», донецком «Шахтере» и «Зените», с которым занял третье место в чемпионате России в сезоне-2016/17.