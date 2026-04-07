Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Реал
0
:
Бавария
0
П1
2.85
X
3.65
П2
2.40
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Спортинг
0
:
Арсенал
0
П1
4.45
X
3.05
П2
2.12
Футбол. Кубок России
08.04
Динамо
:
Краснодар
П1
2.56
X
3.65
П2
2.68
Футбол. Лига Европы
08.04
Брага
:
Бетис
П1
2.55
X
3.43
П2
2.87
Футбол. Кубок России
08.04
Зенит
:
Спартак
П1
1.89
X
3.70
П2
4.19
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
2
:
ЦСКА
5
Семин о смерти Луческу: «Футбол потерял очень большую фигуру»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о смерти экс-главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу.

Источник: РИА "Новости"

29 марта Луческу был госпитализирован после потери сознания на тренировке сборной Румынии. 3 апреля у тренера случился острый инфаркт миокарда. Позднее состояние специалиста резко ухудшилось, и его ввели в искусственную кому. Румынский тренер скончался в возрасте 80 лет во вторник, 7 апреля.

«Это был очень сильный человек, хорошо знающий свое дело и профессию. Мирча был замечательным парнем. Футбол потерял очень большую фигуру. Умер он на боевом посту — до последнего момента был тренером сборной. Где бы он ни работал, он добивался большого результата. Замечательный человек… Царствие ему небесное», — сказал Семин «СЭ».

2 апреля Луческу покинул пост главного тренера сборной Румынии, которую возглавлял с 2024 года. Он также работал в сборной Турции, «Пизе», «Брешиа», «Реджане», «Интере», «Галатасарае», «Бешикташе», киевском «Динамо», донецком «Шахтере» и «Зените», с которым занял третье место в чемпионате России в сезоне-2016/17.