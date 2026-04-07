Умер Мирча Луческу. Экс-тренер «Зенита» не пережил второй инфаркт

Трагические новости пришли из Румынии: на 81-м году жизни скончался Мирча Луческу. Последние дни экс-тренер «Зенита» и других топ-клубов провел в одной из больниц Бухареста после перенесенного инфаркта.
«Оставил после себя целую вселенную»
Первым о смерти легендарного тренера в своих социальных сетях сообщил румынский журналист Эмануэль Рошу.
«Луческу скончался 15 минут назад. Он оставил после себя целую вселенную. Да упокоит Бог его душу. Менее двух недель назад он, несмотря на болезнь, возглавлял сборную Румынии в матче плей-офф квалификации к чемпионату мира против Турции», — написал Рошу.
Вскоре пришло официальное подтверждение — о смерти Луческу сообщила больница, в которой он находился последнюю неделю.
«Бухарестская университетская больница сообщает, что сегодня, во вторник, 7 апреля 2026 года, около 20:30, господин Мирча Луческу умер. Целые поколения румын выросли с его образом в сердцах как с национальным символом. Да упокоит Бог его душу!» — сказано в пресс-релизе учреждения.
Напомним, Луческу был госпитализирован 29 марта после того, как ему стало плохо на тренировке сборной Румынии. Как выяснилось потом, Мирча перенес острый инфаркт миокарда. Вскоре состояние тренера ухудшилось, и врачи ввели его в искусственную кому.
Директор Федерации футбола Румынии Михай Стойкицэ, навестивший Луческу в больнице за несколько дней до смерти, уже тогда ожидал худшего. «Я не могу сообщить вам никаких новостей, я был с ним 5 минут. Он ни на что не реагирует. Он не может говорить, он в искусственной коме. Я посмотрел на него, и все, больше ничего», — признавался Стойкицэ прессе.
Проблемы с сердцем сопровождали Луческу долгие годы. Еще в 2009 году, во время работы в «Шахтере», у него диагностировали предынфарктное состояние, после чего провели операцию и установили стент.
В начале 2026 года тренер также попадал в больницу с осложнениями на сердце после тяжелого гриппа. Тогда Мирча сумел восстановиться и вернулся к работе.
Но на этот раз спасти 80-летнего специалиста не удалось.
Легенда футбола
Луческу — один из самых титулованных тренеров в истории восточноевропейского футбола. Российским болельщикам он хорошо знаком по работе с «Зенитом» в сезоне-2016/17. Под его руководством сине-бело-голубые выиграли Суперкубок России, победив ЦСКА (1:0), и заняли третье место в чемпионате страны.
Петербуржцы уже выразили свои соболезнования по поводу смерти Луческу.
«Специалист возглавил “Зенит” в мае 2016-го и уже в первом официальном матче у руля команды завоевал трофей — Суперкубок России. Под его руководством сине-бело-голубые одержали легендарную победу в матче против “Маккаби”, уступая в счете 3:0, а также провели первую официальную игру на “Газпром Арене”, победив “Урал” — 2:0.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким выдающегося тренера«, — сказано в официальном сообщении “Зенита”.
Слава пришла к Луческу во время работы с донецким «Шахтером», который он возглавлял с 2004 по 2016 год. Под его руководством горняки выиграли Кубок УЕФА в 2009 году, восемь чемпионских титулов и шесть Кубков страны.
Кроме того, Луческу тренировал миланский «Интер», турецкие «Галатасарай» и «Бешикташ», а также киевское «Динамо». Сборную Румынии он возглавил в 2024 году и руководил ею до самой смерти — отставку официально оформили только 2 апреля.
В Федерации футбола Румынии также высказались по поводу смерти известного специалиста.
«Выражаем глубочайшее сожаление в связи со смертью человека, который был, есть и останется настоящей легендой: Мирчи Луческу».
В память о наставнике национальной команды следующие профессиональные футбольные матчи в Румынии начнутся с минуты молчания.