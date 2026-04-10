«Поддерживаем Гусева и рассчитываем на долгосрочное сотрудничество». Интервью Пивоварова

Генеральный директор «Динамо» ответил на вопросы «СЭ».

Источник: Спорт-Экспресс

В среду «Динамо» в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России сыграло вничью с «Краснодаром» (0:0). А в четверг Telegram-канал Sport Baza сообщил, что тренер Владимир Федотов летом может возглавить бело-голубых.

«СЭ» обратился за комментариями к генеральному директору «Динамо» Павлу Пивоварову.

— «Динамо» полностью доверяет Ролану Гусеву и его тренерскому штабу, — сказал Пивоваров. — Как уже не раз говорил, считаем Ролана Александровича специалистом с хорошей перспективой, поддерживаем и рассчитываем на долгосрочное сотрудничество с ним. Не менее важно, что так же думают и футболисты. Мы видим, что они доверяют и принимают идеи штаба Гусева. Мы все — клуб, тренеры, игроки, сотрудники — сейчас нацелены на то, чтобы занять место как можно выше в РПЛ и завоевать Кубок России. И совместно создать этой весной фундамент для борьбы за самые высокие места в чемпионате в следующих сезонах.

— Как повлияла на оценку работы ничья в домашнем кубковом матче с «Краснодаром»?

— Безусловно, результат нельзя назвать удовлетворительным — мы не сумели реализовать свои моменты и победить, притом что соперник у наших ворот почти ничего не создал. Но качество игры команды в этом матче, самоотдача и настрой позволяют рассчитывать на то, что в Краснодаре мы будем биться за победу и сможем выйти в суперфинал Кубка.

— Пишут об интересе Владимира Федотова к работе в «Динамо».

— Наш клуб не вел, не ведет и не планирует вести переговоры с другими специалистами. Доверяем Ролану Гусеву.

— Уточняющий вопрос: действительно ли клуб обратился в ЭСК по моменту в матче с «Краснодаром», когда судья сначала удалил Пальцева за фол на Бителло, а потом отменил свое решение?

— Да. После игры я сказал, что мы внимательно посмотрим эпизод и примем решение. Если почитать мнения экспертов по данному моменту, то они полярные. Поэтому хотим получить оценку от ЭСК. Понятно, что, случись удаление, результат мог быть другим.

