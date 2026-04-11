Встреча «Зенит» — «Краснодар» и еще семь матчей пройдут в 24-м туре РПЛ

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Программа 24-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) будет разбита на три игровых дня. В центральной встрече в воскресенье петербургский «Зенит» дома сыграет с «Краснодаром».
Матч пройдет 12 апреля на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 мск. «Краснодар» с 52 очками лидирует в таблице РПЛ. «Зенит» идет вторым, отставая на одно очко. Матч первой части сезона между командами завершился победой «Зенита» со счетом 2:0. «Краснодар» в последний раз обыграл на выезде «Зенит» в официальном матче 7 апреля 2018 года (2:1).
Обладатель Кубка УЕФА в составе «Зенита» Павел Погребняк считает, что матч «Зенита» и «Краснодара» пока не является определяющим в борьбе за чемпионство. «Конечно, этот матч в 24-м туре не является решающим в борьбе за чемпионство. До конца еще шесть туров, все команды будут терять очки, — сказал Погребняк ТАСС. — Поэтому решающим его не назвать. Если выиграет “Зенит”, то любая потеря очков выводит “Краснодар” на первое место в таблице. Если победит “Краснодар”, то станет отрыв в четыре очка, но опять же это ничего не гарантирует. Я думаю, что все решится, как в прошлом и позапрошлом чемпионатах, когда чемпион определялся в последнем туре».
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак накануне матча сообщил, что участие бразильского защитника Густаво Мантуана в игре остается под вопросом. По словам тренера, пока футболист тренируется индивидуально. У «Краснодара» в матче не примет участия полузащитник Александр Черников, который в прошлом туре с грозненским «Ахматом» (1:0) был удален за две желтые карточки. На матче будет работать судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.
В предстоящем туре Российский футбольный союз (РФС) организует акцию «Сильные вместе» в поддержку пострадавших от наводнения в Дагестане. В рамках акции на все матчи РПЛ и Лиги Пари (Первой лиги) команды выйдут в футболках «Дагестан, мы с тобой», а дикторы стадионов и комментаторы расскажут о последствиях наводнения в Дагестане и призовут оказать поддержу жителям региона.
Возможность закрепить успех ЦСКА и «Спартаку»
Также в воскресенье ЦСКА дома сыграет с «Сочи». Игра начнется в 14:00 мск. Армейцы постепенно возвращаются к осенней форме, сейчас на счету московской команды три победы подряд во всех турнирах. ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Сочи» с 9 очками располагаются на последней, 16-й позиции. В матче с «Сочи» у ЦСКА не должен сыграть вратарь и капитан Игорь Акинфеев, который получил повреждение и выбыл на 10−14 дней по итогам встречи с «Акроном» (2:1).
Чемпион СССР в составе ЦСКА Александр Гришин не считает большой потерей отсутствие Акинфеева. «Было бы влияние, если бы ЦСКА играл против “Краснодара”, “Зенита” или “Спартака”. А “Сочи”, давайте откровенно, эту команду сейчас только ленивый не обыгрывает, ЦСКА явно является фаворитом, поэтому без разницы, кто будет играть в воротах, — сказал Гришин ТАСС. — Еще бы отметил, что Владислав Тороп — хороший вратарь, не думаю, что будут какие-то проблемы с заменой Акинфеева в этом матче. Слава уже доказал, что неплохо играет, поэтому это не проблема ЦСКА. Я думаю, что будет уверенная победа армейцев».
В спину ЦСКА дышит московский «Спартак», красно-белые занимают шестое место в таблице РПЛ и отстают от армейцев на одно очко. «Спартак» в воскресенье на выезде сыграет с «Ростовом», начало — 16:30 мск. Ростовчане с 25 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. На неделе «Спартак» обыграл на выезде петербургский «Зенит» в матче второго этапа полуфинала «пути регионов» Фонбет — Кубка России (0:0, 7:6 — по пенальти) и вышел в финал «пути регионов».
Чемпион России 2017 года в составе «Спартака» Денис Глушаков считает, что матч в Ростове-на-Дону получится интересным. «В любом случае победы всегда укрепляют иммунитет команды, все на позитиве после прохода “Зенита”, но это осталось в истории, ребята понимают, что нужно двигаться дальше, — сказал Глушаков ТАСС. — “Ростову” же нужны очки, хорошая, живая команда, так что нас ожидает интересный матч, там всегда сложно играть».
Проблемный «Локомотив» и «Балтика» без Талалаева
В субботу калининградская «Балтика» дома сыграет с «Пари Нижний Новгород». Матч начнется в 19:30 мск. Калининградцы в третий раз подряд сыграют без главного тренера Андрея Талалаева на скамейке запасных, ему осталось еще два матча дисквалификации по итогам потасовки в игре с ЦСКА (1:0). В прошлых матчах без специалиста «Балтика» обыграла «Сочи» (4:0) и сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» (2:2). Для Талалаева это вторая дисквалификация в сезоне, ранее его отстраняли на три матча за поведение в игре со «Спартаком» (1:0). «Балтика» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. «Пари НН» с 20 очками идет 14-м.
В воскресенье московский «Локомотив» дома сыграет с махачкалинским «Динамо» (16:30). Железнодорожники успели потерять очки, из-за чего преследователи в борьбе за медали приблизились. «Локомотив» с 44 очками пока идет третьим. В этом туре за железнодорожников из-за дисквалификации не сыграют нападающий Дмитрий Воробьев и защитник Евгений Морозов. Махачкалинское «Динамо» с 22 очками располагается на 12-й позиции.
Двукратный чемпион России в составе «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что отсутствие Воробьева будет более проблемным для команды. «Если говорить об оптимальности четверки Александр Сильянов, Сесар Монтес, Жерзино Ньямси, Лукас Фассон, то вообще сейчас нет такой уверенности в центральных защитниках. Фассон прибавил, Монтес нестабилен, Сильянов не играл после травмы, но набирает форму, -сказал Сенников ТАСС. — У “Локомотива” нет 100-процентного стабильного центрального защитника. Но [главный тренер махачкалинского “Динамо”] Вадим Евсеев настроит команду, будет непростая игра, однако “Локомотив” даже с потерями должен побеждать. Команда должна не играть в защите в домашнем матче, а атаковать. Мне кажется, что более проблемным станет отсутствие Воробьева: сложнее будет забить, ведь махачкалинцы будут обороняться хорошо, будет проблемой вскрыть эту массированную оборону».
11 апреля также состоятся матчи «Крылья Советов» — «Ахмат» и «Рубин» — «Оренбург». Программа тура завершится в понедельник игрой «Акрон» — «Динамо».