Встреча «Зенит» — «Краснодар» и еще семь матчей пройдут в 24-м туре РПЛ

Обладатель Кубка УЕФА в составе «Зенита» Павел Погребняк считает, что матч «Зенита» и «Краснодара» пока не является определяющим в борьбе за чемпионство. «Конечно, этот матч в 24-м туре не является решающим в борьбе за чемпионство. До конца еще шесть туров, все команды будут терять очки, — сказал Погребняк ТАСС. — Поэтому решающим его не назвать. Если выиграет “Зенит”, то любая потеря очков выводит “Краснодар” на первое место в таблице. Если победит “Краснодар”, то станет отрыв в четыре очка, но опять же это ничего не гарантирует. Я думаю, что все решится, как в прошлом и позапрошлом чемпионатах, когда чемпион определялся в последнем туре».