Всем на одного

Одна соглашалась с господином Дегтяревым в том, что «мягкий» лимит мешает получать практику российским игрокам, а также наносит отрасли экономический ущерб. Сам Михаил Дегтярев указывал, что в рамках летнего трансферного окна 2025 года клубы РПЛ потратили на приобретение иностранцев около 13 млрд руб., им же досталось 70% зарплат и бонусов, выплачиваемых командами лиги, притом что те «прямо или косвенно», следует из данных Минспорта, на «70−80%» зависят от государственного финансирования, а в международных соревнованиях, требующих максимального усиления, сейчас не выступают из-за санкций. Другая половина настаивала, что развитие молодых российских спортсменов возможно лишь в условиях жесткой конкуренции, в том числе с зарубежными игроками, а присутствие легионеров в чемпионате страны поднимает его уровень.