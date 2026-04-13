«Мы прокляты». Дзюба — о поражении «Акрона» от «Динамо» из-за гола на 95-й минуте

Сегодня, 13 апреля, «Акрон» проиграл «Динамо» со счетом 2:3, пропустив решающий гол на 95-й минуте.
«Сегодня без комментариев. Мы прокляты», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».
«Акрон» не может победить в чемпионате России 8 туров подряд и сейчас занимает 12-е место в таблице РПЛ, набрав 22 очка.
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
13.04.2026, 17:15 (МСК UTC+3)
Самара Арена, 2736 зрителей
Главные тренеры
Заур Тедеев
Ролан Гусев
Голы
Акрон
Стефан Лончар
(Артем Дзюба)
43′
Жилсон Тавареш Беншимол
88′
Динамо
Николя Муми Нгамале
20′
Артур Гомес
(Николя Муми Нгамале)
33′
Константин Тюкавин
(Максим Осипенко)
90+5′
Составы команд
Акрон
88
Виталий Гудиев
21
Роберто Фернандес
15
Стефан Лончар
22
Артем Дзюба
71
Дмитрий Пестряков
26
Родриго Эшковал
19
Марат Бокоев
45+1′
2
Йомар Роча
64′
80
Хетаг Хосонов
6
Максим Кузьмин
76′
10
Кевин Аревало
5
Алекса Джурасович
64′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
91
Максим Болдырев
76′
81
Никита Базилевский
Динамо
31
Игорь Лещук
2
Николас Маричаль
7
Дмитрий Скопинцев
11
Артур Гомес
21
Антон Миранчук
55
Максим Осипенко
74
Даниил Фомин
13
Николя Муми Нгамале
58′
15
Данил Глебов
33
Иван Сергеев
58′
70
Константин Тюкавин
57
Давид Рикардо
46′
56
Леон Зайдензаль
87′
60
Тимофей Маринкин
58′
91
Ярослав Гладышев
Статистика
Акрон
Динамо
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
12
16
Удары в створ
5
7
Угловые
7
8
Фолы
13
9
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Игорь Капленков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
