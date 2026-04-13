Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ливерпуль
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
2.47
X
4.20
П2
2.59
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Лидс
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Родина
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
2
:
Динамо
3
П1
X
П2

«Зенит» попросил отменить красную карточку в игре с «Краснодаром»

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц в интервью «Матч ТВ» заявил, что петербургский «Зенит» попросил отменить красную карточку Педро, полученную в игре с «Краснодаром».

Источник: РИА "Новости"

На 78-й минуте судья Сергей Карасев после подсказки VAR показал Педро красную карточку за попадание шипами в ногу капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Зенит» подал заявление об отмене красной карточки Педро", — заявил Григорьянц.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге 12 апреля и завершилась со счетом 1:1. На 27-й минуте «Зенит» вышел вперед после удара Вендела. На 69-й минуте Лукас Оласа спас гостей от поражения, сравняв счет.

После этого матча «Краснодар» набрал 53 очка и сохранил лидерство в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Зенит» с 52 баллами располагается на втором месте.

Зенит
1:1
Первый тайм: 1:0
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
12.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Мурад Мусаев
Голы
Зенит
Маркус Вендел
(Луис Энрике)
27′
Краснодар
Лукас Оласа
(Джон Кордоба)
69′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
44′
11
Луис Энрике
7
Александр Соболев
90+6′
5
Вильмар Барриос
78
Игорь Дивеев
33
Нино
8
Маркус Вендел
3
Дуглас Сантос
90′
28
Нуралы Алип
14
Джон Джон
71′
20
Педро
78′
10
Максим Глушенков
82′
66
Роман Вега
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
6
Кевин Ленини
86′
66
Дуглас Аугусту
20
Джованни Гонсалес
88′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
51′
89′
90
Дэвид Мозес Кобнан
11
Жоау Батчи
79′
23
Хуан Мануэль Боселли
Статистика
Зенит
Краснодар
Желтые карточки
2
2
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
5
10
Удары в створ
2
3
Угловые
0
5
Фолы
16
20
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
