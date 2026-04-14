Приводивший «Амкал» к победе в Медиалиге тренер вошел в штаб клуба РПЛ

Виталий Панов пополнил тренерский штаб «Крыльев Советов». Об этом сообщается в телеграм-канале самарского клуба РПЛ.
46-летний Панов будет помогать и.о. главного тренера «Крыльев Советов» Сергею Булатову, который в начале апреля возглавил команду после ухода Магомеда Адиева.
С 2024 года Панов возглавлял медийный клуб «Амкал», с которым выиграл Кубок лиги (2024) и Медиалигу (2025). Кроме того, он дважды довел команду до четвертого круга Кубка России, где она вылетала только от клубов Первой лиги (в прошлом сезоне от «Алании», в этом — от «Енисея»).
Панов имеет опыт работы главным тренером в «КАМАЗе», «Волгаре», «Акроне» и «Челябинске». В 2010 году он входил в тренерский штаб «Крыльев Советов».
«Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 24 турах.