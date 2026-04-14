Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Реал
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.50
П2
5.10
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.65
П2
6.97
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
0
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Лидс
2
П1
X
П2

Приводивший «Амкал» к победе в Медиалиге тренер вошел в штаб клуба РПЛ

Виталий Панов будет помогать Сергею Булатову в «Крыльях Советов».

Источник: Соцсети

Виталий Панов пополнил тренерский штаб «Крыльев Советов». Об этом сообщается в телеграм-канале самарского клуба РПЛ.

46-летний Панов будет помогать и.о. главного тренера «Крыльев Советов» Сергею Булатову, который в начале апреля возглавил команду после ухода Магомеда Адиева.

С 2024 года Панов возглавлял медийный клуб «Амкал», с которым выиграл Кубок лиги (2024) и Медиалигу (2025). Кроме того, он дважды довел команду до четвертого круга Кубка России, где она вылетала только от клубов Первой лиги (в прошлом сезоне от «Алании», в этом — от «Енисея»).

Панов имеет опыт работы главным тренером в «КАМАЗе», «Волгаре», «Акроне» и «Челябинске». В 2010 году он входил в тренерский штаб «Крыльев Советов».

«Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 24 турах.