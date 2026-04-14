Губерниев рассказал о состоянии Талалаева после операции: «Разговаривал с ним час назад»

Ранее Талалаев перенес удаление 20 сантиметров кишечника из-за дивертикулита.
«Доброго здоровья и скорейшего выздоровления тренеру “Балтики” Андрею Талалаеву. Разговаривал с ним буквально час назад. Чувствует себя хорошо, продолжает лечение и скоро вернется к работе», — заявил Губерниев в эфире «Матч ТВ».
После 24 туров «Балтика» занимает 4-е место в таблице российской Премьер-лиги, имея 44 очка в активе.
Ближайший матч калининградцы проведут в гостях против «Краснодара» в воскресенье, 19 апреля.