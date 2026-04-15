Ветеран «Спартака» заявил, что у команды нет класса

«У “Спартака” такой ресурс по сравнению с “Ростовом”, что они могут выиграть даже на классе. Класса этого у “Спартака” нет, эйфория прошла. Игроки подустали чуть-чуть и всё. Не тот раздражитель после “Зенита”, — сказал Бубнов.
Встреча прошла в Ростове и завершилась со счетом 1:1.
На 8-й минуте московская команда открыла счет: отличился капитан красно-белых Роман Зобнин, для которого эта встреча стала 300-й в составе «Спартака». Он вошел в топ-12 игроков клуба по числу проведенных матчей.
На 42-й минуте ростовчане сравняли счет. Судья назначил пенальти, который реализовал Мохаммад Мохеби.
После 24 туров «Спартак» набрал 42 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 26 очками располагается на десятой строчке.