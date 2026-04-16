РФС признал ошибочным удаление игрока «Зенита» в матче с «Краснодаром»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным удаление полузащитника «Зенита» Педро в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1). Об этом сообщили в эфире «Матч ТВ».
На 79-й минуте встречи на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в ходе столкновения Педро попал шипами в голень капитану «Краснодара» Эдуарду Сперцяну. Последнему потребовалась помощь врачей.
Изначально главный арбитр Сергей Карасев не зафиксировал нарушения, но после подсказки видеоассистентов (VAR) пересмотрел эпизод и показал бразильцу прямую красную карточку.
Рассмотрев обращение «Зенита», ЭСК РФС пришла к выводу, что действия Педро заслуживали лишь желтой карточки и штрафного удара. Комиссия постановила, что удаление было ошибочным.
«Зенит» идет вторым в РПЛ сезона 2025/2026. За 24 игры команда набрала 52 очка. «Краснодар» лидирует с 53 очками.
