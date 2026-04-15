Двум фанатам запретили посещать футбол за бросание бутылок в матче «Зенита»

В среду Петроградский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности двоих болельщиков. Помимо запрета на посещение официальных соревнований, они получили штрафы по 7 тысяч рублей. Болельщики признали свою вину. Болельщик, получивший 8 месяцев отстранения, попросил не наказывать его строго, поскольку он ходит на матчи с ребенком, который занимается футболом.