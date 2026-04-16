«Методика “целуй ребенка в задницу” не работает». Быстров рассказал, почему Денисов ушел из СШОР «Зенит»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров рассказал о причинах ухода своего экс-партнера Игоря Денисова из СШОР «Зенит», где он работал с командой 2011 года.

Источник: Кадр из трансляции

— Игорь подал в отставку с поста главного тренера команды 2011 года рождения, в связи с приходом в СШОР нового руководства и теми проблемами в детском и юношеском футболе, которые не хотят решать. Первым ушел Алексей Ионов, помощник Игоря, теперь сам Денисов.

— С чем это связано?

— С несколькими вещами. Вижу, что не работает методика «целуй ребенка в задницу, сначала воспитываем». Воспитание должно быть в требовательности, если мы хотим вырастить футболиста. Разделяю с Игорем его видение работы и его требовательность к игрокам. Но пришло новое руководство в лице Василия Костровского, моего детского тренера, и у руководства свой взгляд. Мы говорим о том, что надо менять в детском футболе: вот Денисов менял, и делал это за свои деньги. У Игоря есть требовательность и есть результат. Второй момент, который касается детского футбола — это судейство. Посмотрел на судейство в ЮФЛ — это тихий ужас. Люди дают по 50 желтых карточек, не дают бороться. Постоянно свистят. А Денисов подстраиваться и молчать не будет, у него есть свой взгляд, к этому надо прислушиваться. Я призываю внимательно посмотреть на судейство в ЮФЛ. Посмотрел несколько матчей. Затяжки времени уже на пятой минуте! Надо требовать, чтобы этого не было.

— Денисов подал в отставку и руководство ее приняло?

— Да, подписали документы. Я понимаю, что никому не нужны люди со своим мнением. Но вопрос в том, что конкретно мы хотим — конкуренцию и рост игроков или чтобы все были согласны с тем, что творится в детском футболе? Как я понимаю, проще взять послушных. Но все решает результат, и я говорю не только о счете на табло.

У Денисова только с этом году взяли трех игроков в «Зенит». Это о чем-то говорит. Если он готовит игроков, может быть, надо просмотреть на его методику и прислушаться? Но, видимо, такие тренеры не нужны.

— Что Денисов намерен предпринять?

— Пока с тренерской деятельностью он закончил, — цитирует Быстрова телеграм-канал «Футбольный Биги».