Испытание «Балтикой»: остановит ли калининградский клуб лидера РПЛ

Чемпионат России по футболу выходит на финишную прямую. До конца сезона осталось шесть туров, а в верхней части таблицы продолжается борьба за золото между действующим чемпионом «Краснодаром» и петербургским «Зенитом». В предстоящем 25-м туре «Краснодар» сыграет дома с калининградской «Балтикой», а «Зенит» отправится в гости к махачкалинскому «Динамо».
«Краснодар» — «Балтика»
Благодаря сенсационному выступлению «Балтики» в нынешнем чемпионате этот матч стал центральным в предстоящем туре. Подопечные Андрея Талалаева проиграли всего две игры, причем обе осечки произошли в гостях у топ-клубов — ЦСКА и «Зенита» — с минимальным счетом (0:1) и голами, пропущенными на последних минутах.
Калининградский клуб активно ведет борьбу за бронзовые медали — он занимает четвертое место, отставая всего на одно очко от замыкающего первую тройку московского «Локомотива». Матч с «Краснодаром» станет последним, который «Балтика» проведет без своего главного тренера Андрея Талалаева.
В марте в концовке победного матча с ЦСКА (1:0) он выбил на трибуну мяч, который должен был ввести в игру из аута футболист армейцев Кармо, после чего произошла массовая потасовка между игроками и тренерами обеих команд. За это КДК РФС дисквалифицировал Талалаева на четыре матча чемпионата. Последний из них придется как раз на ближайший тур.
При этом последнюю неделю команда провела без своего тренера и в подготовительном цикле, поскольку 52-летний специалист находился на больничном и недавно перенес операцию.
«Краснодар» по-прежнему лидирует в чемпионате и сохранил первое место после выездной ничьей в прошлом туре с «Зенитом» (1:1), удержав отрыв от петербуржцев в одно очко. Чтобы приблизиться ко второму подряд чемпионскому титулу, «быкам» желательно победить «Балтику».
— Думаю, у «Балтики» мало шансов отобрать очки у «Краснодара», — поделился мнением с «Известиями» бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин. — Конечно, калининградская команда будет биться, как всегда проявит самоотдачу, но, судя по последним матчам, у нее уже не та физическая готовность, что была большую часть сезона и позволяла идти вверху таблицы. К тому же в плане эмоций скажется отсутствие рядом Талалаева. Так что, за бронзу «Балтика» еще может побороться, но конкретно в матче с «Краснодаром» шансов почти нет. Особенно, если у «быков» в полном порядке будет Джон Кордоба.
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»
Петербургский клуб, не сумев выиграть дома у «Краснодара», усложнил себе задачу вернуть титул чемпиона страны, которым владел шесть сезонов подряд — с 2018 по 2024 год, но который утратил в прошлом сезоне. Теперь подопечные Сергея Семака отправляются в гости к махачкалинскому «Динамо».
С этой командой у «Зенита» уже возникали проблемы в марте, когда петербуржцы с трудом обыграли дома дагестанский клуб в «Пути регионов» Кубка России с минимальным счетом 1:0. Единственный гол был забит с пенальти, назначение которого вызвало скандал в футбольном сообществе и впоследствии было признано ошибочным по итогам заседания ЭСК РФС. Тогда махачкалинцы играли не полностью основным составом.
В чемпионате они, скорее всего, выпустят всех сильнейших игроков, так как для них чрезвычайно важно набирать очки, чтобы сохранить место в РПЛ на следующий сезон. Пока подопечные Вадима Евсеева занимают 11-е место, позволяющее остаться в премьер-лиге без переходных матчей. Однако отрыв от зоны стыков (13−14-е места) составляет всего два очка, а от зоны прямого вылета (15−16-е места) — три балла.
— Очень хотим выиграть у «Зенита» и сделаем всё, чтобы порадовать наших болельщиков, — заявил «Известиям» полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков. — Дело даже не в реваншистких настроениях после того пенальти в кубковой игре. Просто на таких соперников, как «Зенит», «Краснодар», «Спартак», «Локомотив», настрой всегда запредельный. Нужно показать свою лучшую игру. Мы это уже сделали в гостевой игре Кубка. Осталось это показать и дома в чемпионате.
«Оренбург» — «Локомотив»
Идущий третьим «Локомотив» еще полтора месяца назад боролся за золото, но в последних пяти матчах чемпионата выиграл всего один раз. И теперь отстает от «Краснодара» на восемь очков, что за шесть туров почти не отыгрывается. Для «железнодорожников» главным остается удержаться в тройке.
Ему в спину дышат «Балтика», ЦСКА и «Спартак». Поэтому «Локо» обязательно надо обыгрывать в гостях «Оренбург». Но сделать это будет непросто. Подопечные Ильдара Ахметзянова идут на предпоследнем 15-м месте в зоне прямого вылета, но всего на одно очко отстают от 14-го места (зона переходных матчей) и на два от 12-го, дающего право остаться в РПЛ без стыков.
При этом весной «Оренбург» уже не раз показывал, что способен набирать очки в играх с топ-клубами. В марте он выиграл дома у «Зенита» (2:1), в начале апреля сыграл в гостях вничью с московским «Динамо» (3:3). И вполне может повторить один из таких результатов дома с «Локомотивом».
— Мы можем играть на победу с любой командой в РПЛ, что уже не раз доказали этой весной, — отметил в разговоре с «Известиями» защитник «Оренбурга» Данила Ведерников. — Считаю, что мы способны набрать достаточно очков, чтобы остаться в РПЛ. Ощущал это еще осенью, когда команду возглавил Ахметзянов. А за зимние сборы, когда он смог нам объяснить свои требования, больше поработать с нами, мы еще больше прибавили. Так что верю, что успешно проведем оставшуюся часть чемпионата.
«Спартак» — «Ахмат»
Грозненский клуб в последних восьми турах проигрывал всего один раз — дома лидирующему «Краснодару» при равной игре, пропустив на последних минутах (0:1). После летнего прихода на пост главного тренера Станислава Черчесова «Ахмат» закрепился в середине таблицы, хотя в прошлом сезоне с большим трудом избежал вылета из РПЛ по итогам переходных матчей.
Теперь чеченский коллектив уверенно располагается в первой десятке и попытается оказать сопротивление «Спартаку», включившемуся этой весной в борьбу за бронзу. От «Локомотива» красно-белые отстают на три очка. И после выездной ничьей с «Ростовом» (1:1) в прошлом туре сделают всё, чтобы не повторить эту осечку.
— Это матч, в котором возможны все три результата, — сказал «Известиям» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Обе команды непредсказуемы и могут выдать как лучший свой матч, так и худший. Но «Спартаку» в любом случае будет непросто. Я не верю, что он сможет подняться на третье место. Скорее всего, вся надежда остается на Кубок России, где в мае предстоит полуфинал с ЦСКА. Черчесов хорош как стратег и способен просчитать игру: выдержать стартовый натиск соперника в первые 20−30 минут, затем выровнять игру, а после 60−70-й минуты, когда красно-белые начинают уставать, ловить их на контратаках. Так сделал «Ростов» в последнем матче, когда «Спартак» откровенно спасся от поражения. Так может сделать и «Ахмат».
Также в предстоящем туре пройдут еще четыре матча. ЦСКА поедет в гости к «Крыльям Советов». «Ростов» примет на своем поле «Сочи». Московское «Динамо» сыграет на выезде с «Пари Нижний Новгород». «Рубин» встретится дома с «Акроном».
Алексей Фомин