Футболиста «Зенита» и сборной России Мостового внесли в базу «Миротворца»

ТАСС, 18 апреля. Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Андрей Мостовой внесен в базу украинского ресурса «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.
Ему вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и поддержка в проведении специальной военной операции.
Мостовому 28 лет, он выступает за «Зенит» с 2019 года. в составе команды является четырехкратным чемпионом России, обладателем кубка страны и пятикратным победителем Суперкубка России. В составе национальной сборной полузащитник провел 20 матчей и забил 3 гола.
Экстремистский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов, политиков и спортсменов, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.