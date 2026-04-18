Футболиста «Зенита» и сборной России Мостового внесли в базу «Миротворца»

Мостовому 28 лет, он выступает за «Зенит» с 2019 года. в составе команды является четырехкратным чемпионом России, обладателем кубка страны и пятикратным победителем Суперкубка России. В составе национальной сборной полузащитник провел 20 матчей и забил 3 гола.