«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» со счетом 3:1 обыграли грозненский «Ахмат» в матче 25-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Эсекьель Барко (21-я минута), Маркиньос (28) и Жедсон Фернандеш (40). У проигравших отличился Максим Самородов (41).
«Спартак» набрал 45 очков и вышел на 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 31 очком располагается на 9-й строчке.
В следующем туре «Спартак» 23 апреля примет «Краснодар». Из-за перебора желтых карточек встречу пропустит защитник красно-белых Кристофер Ву. «Ахмат» в тот же день дома сыграет с калининградской «Балтикой».