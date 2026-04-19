В первом тайме «Спартак» творил шедевры, а во втором — думал о «Краснодаре». Красно-белые обошли ЦСКА

«Спартак» впервые за последнее время начал игру без своего капитана Зобнина. Помешало повреждение, однако Роман был в заявке, и перед стартовым свистком его поздравили с 300-м матчем в красно-белой форме. Интересно, кстати, — какую позицию доверил бы ему в воскресенье Хуан Карлос Карседо? Зато мы продолжаем привыкать к Жедсону Фернандешу в обороне. В Ростове-на-Дону португалец подменял справа Денисова, а теперь оказался слева. Как раз там, где чаще всего весной выходил Зобнин — такой же профильный центральный хавбек.
При этом Жедсона чаще можно было увидеть впереди — врывавшимся в зону левого инсайда, где красно-белые создавали численное преимущество. Этот замысел нового тренерского штаба просматривался еще на сборах, что наиболее ярко проявлялось в действиях Денисова. Но он все-таки фланговый игрок с набором специфических навыков, тогда как для Жедсона многое внове, и «Ахмат» этим вполне мог воспользоваться уже в дебюте, когда Касинтура отправил к воротам Самородова. Забить помешало то, что убегавший один на один казахстанец позволил догнать себя. Пришлось пасовать Мелкадзе, а его удар остановил Максименко.
Данный эпизод получился показательным, потому что на стартовом отрезке у «Спартака» был очевидный игровой и территориальный перевес, тогда как в плане остроты «Ахмат» смотрелся интереснее. Подтверждением стала комбинация с выводом на удар Пряхина, который шведкой с линии штрафной не попал в створ. Зато КПД красно-белых оказался стопроцентным, а ключевым фактором стало индивидуальное мастерство Барко. В начальной стадии голевой атаки аргентинец отметился пасом пяткой на Литвинова, после чего через скопление игроков последовал удар по единственно возможной траектории, и миновавший всех мяч оказался в сетке рикошетом от штанги.
В роли ассистента выступил Маркиньос, перед стартовым свистком тепло поприветствовавший членов тренерского штаба гостей, с которыми он работал в «Ференцвароше». Однако на поле бразилец, само собой, соперника не жалел. К результативной передаче он добавил эффектный гол с прострела Солари — опередив Сидорова и отправив мяч в сетку пяткой.
В Тушине все решали высокое исполнительское мастерство и нестандартные решения. То, чем славится один из самых ярких игроков грозненцев Садулаев, который отбывал дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.
Да, Самородов в итоге забил трудовой гол, поставив перед Максименко неразрешимую задачу при помощи рикошета. Только он лишь размочил счет, который к тому моменту уже был крупным. «Спартак», поймав кураж, продолжал восхищать и творить. Маркиньос снова сыграл пяткой (уже на фланге), и это стало его вторым голевым пасом под забегание Жедсону. Остальное сделал сам португалец, который начал свой рейд с бровки в центре поля, после чего, приблизившись к штрафной, по невероятной траектории закрутил мяч в дальнюю девятку. Полный восторг!
А вторая половина игры, как нередко случается после такого выброса эмоций, получилась менее насыщенной событиями. «Ахмат» даже на каких-то отрезках забирал мяч, и у Касинтуры был шанс сократить отставание. Но в целом все было под контролем «Спартака». Единственный минус — четвертая карточка Ву, лишившегося возможности сыграть против «Краснодара». Это расстроило поклонников красно-белых гораздо больше, чем отмена гола Угальде из-за офсайда Маркиньоса в начальной стадии атаки. Причем камерунец попал шипами в ногу Мелкадзе (форварду потребовалась замена) в не требовавшей того ситуации.
Карседо после этого опробовал ту схему, которая с большой долей вероятности будет использована в игре с «быками». В пару к Джику в центр обороны опустился Литвинов, а в опорной зоне сыграл поменявший Ву Зобнин. Хотя в запасе у спартаковского штаба есть иной вариант — с Романом слева в обороне и Жедсоном в центре. Но все же капитан предпочтительнее как второй опорник в паре с Умяровым. В любом случае у красно-белых найдется, что предложить чемпиону. А пока можно отпраздновать красивую победу, которая стала лучшим подарком к 104-му дню рождения «Спартака», и подъем на четвертое место. ЦСКА и «Балтика» (у нее игра с «Краснодаром» в запасе) остались позади. До замыкающего призовую тройку «Локомотива» — всего три очка.
Автор: Андрей Кузичев
Хуан Карлос Карседо
Станислав Черчесов
Эсекиэль Барко
(Маркиньос)
21′
Маркиньос
(Пабло Солари)
28′
Жедсон Фернандеш
(Маркиньос)
39′
Максим Самородов
(Эгаш Касинтура)
41′
98
Александр Максименко
83
Жедсон Фернандеш
5
Эсекиэль Барко
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
68
Руслан Литвинов
97
Даниил Денисов
90′
24
Никита Массалыга
7
Пабло Солари
90′
27
Игорь Дмитриев
10
Маркиньос
72′
35
Кристофер Мартинс
9
Манфред Угальде
90′
91
Антон Заболотный
3
Кристофер Ву
53′
64′
47
Роман Зобнин
1
Вадим Ульянов
8
Мирослав Богосавац
20
Максим Самородов
10
Рифат Жемалетдинов
5
Клисман Цаке
17
Эгаш Касинтура
81
Максим Сидоров
86′
90
Усман Ндонг
9
Брайан Мансилья
46′
37
Папа Амади Гадио
77
Георгий Мелкадзе
64′
13
Мохамед Конате
22
Мехди Заре
86′
82
Даниил Хлусевич
19
Сергей Пряхин
46′
23
Галымжан Кенжебек
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти