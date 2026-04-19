Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
2-й тайм
Ювентус
2
:
Болонья
0
Все коэффициенты
П1
1.12
X
17.00
П2
86.00
Футбол. Франция
2-й тайм
ПСЖ
0
:
Лион
2
Все коэффициенты
П1
10.50
X
5.25
П2
1.57
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Балтика
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Дженоа
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Штутгарт
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Париж
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
0
:
Ренн
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
3
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
4
:
Сандерленд
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
4
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Осер
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Торино
0
П1
X
П2

Талалаев устроил перепалку с Радимовым во время трансляции матча «Балтики» с «Краснодаром»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев вступил в перепалку с бывшим футболистом ЦСКА и «Зенита» Владиславом Радимовым во время трансляции матча 25-го тура РПЛ между калининградской командой и «Краснодаром».

Источник: Спорт-Экспресс

Талалаев пропускает игру «Балтики» из-за дисквалификации. Кроме этого, на прошлой неделе специалист перенес плановую операцию на желудочно-кишечном тракте.

Радимов: Андрюш, у меня такой вопрос.

Талалаев: Владюш, панибратство оставь себе, Владюш.

Радимов: Ау?

Талалаев: Панибратство себе оставь, я тебе говорю. Мы в эфире, давай обращаться по законам эфира.

Радимов: А как тебя по отчеству?

Талалаев: Ну можешь просто Андрей обращаться, мне этого будет достаточно.

Радимов: А я как сказал?

Талалаев: Ну ты следи за языком, когда выступаешь в прямом эфире.

Радимов: У меня вопросов к тебе нет больше.

Талалаев: Отлично, у меня к тебе вообще никогда не было.

Краснодар
2:2
Первый тайм: 0:1
Балтика
Футбол, Премьер-лига, Тур 25
19.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Андрей Талалаев
Голы
Краснодар
Хуан Мануэль Боселли
59′
Жубал
(Дэвид Мозес Кобнан)
90+2′
Балтика
Мингиян Бевеев
43′
Максим Петров
66′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
69′
88
Никита Кривцов
53
Александр Черников
22′
20
Джованни Гонсалес
72′
17
Валентин Пальцев
23
Хуан Мануэль Боселли
62′
90
Дэвид Мозес Кобнан
81′
11
Жоау Батчи
90′
5
Жубал
Балтика
81
Иван Кукушкин
85′
2
Сергей Варатынов
25
Александр Филин
16
Кевин Андраде
23
Мингиян Бевеев
22
Николай Титков
4
Натан Гассама
69′
68
Михаил Рядно
18
Дерик Ласерда
69′
90
Чиносо Оффор
90+4′
73
Максим Петров
90′
21
Эдуардо Андерсон
26
Иван Беликов
17′
46′
8
Андрей Мендель
90+5′
10
Илья Петров
24′
46′
69
Ираклий Манелов
Статистика
Краснодар
Балтика
Желтые карточки
3
5
Удары (всего)
17
14
Удары в створ
5
4
Угловые
3
2
Фолы
11
22
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
