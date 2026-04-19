Суперкомпьютер назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ

Петербургский «Зенит» с вероятностью 67,9% займет первое место по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ), подсчитал суперкомпьютер аналитической компании Opta.
«Зенит» 19 апреля опередил в турнирной таблице «Краснодар» на одно очко: команда Сергея Семака победила махачкалинское «Динамо» (1:0), а кубанский клуб сыграл вничью с «Балтикой» (2:2).
После 25 туров Opta оценивает шансы «Краснодара» защитить титул в 31,8%.
Бронзовые медали с вероятностью 52% возьмет «Локомотив». Шансы «Балтики» и «Спартака» попасть в топ-3 составляют, соответственно, 16,6% и 19,3%.
Футбол, Премьер-лига, Тур 25
19.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Андрей Талалаев
Голы
Краснодар
Хуан Мануэль Боселли
59′
Жубал
(Дэвид Мозес Кобнан)
90+2′
Балтика
Мингиян Бевеев
43′
Максим Петров
66′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
69′
88
Никита Кривцов
53
Александр Черников
22′
20
Джованни Гонсалес
72′
17
Валентин Пальцев
23
Хуан Мануэль Боселли
62′
90
Дэвид Мозес Кобнан
81′
11
Жоау Батчи
90′
5
Жубал
Балтика
81
Иван Кукушкин
85′
2
Сергей Варатынов
25
Александр Филин
16
Кевин Андраде
23
Мингиян Бевеев
22
Николай Титков
4
Натан Гассама
69′
68
Михаил Рядно
18
Дерик Ласерда
69′
90
Чиносо Оффор
90+4′
73
Максим Петров
90′
21
Эдуардо Андерсон
26
Иван Беликов
17′
46′
8
Андрей Мендель
90+5′
10
Илья Петров
24′
46′
69
Ираклий Манелов
Статистика
Краснодар
Балтика
Желтые карточки
3
5
Удары (всего)
17
14
Удары в створ
5
4
Угловые
3
2
Фолы
11
22
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти