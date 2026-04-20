Охота на Кордобу. Кому выгоден скандал вокруг форварда «Краснодара»? Мнение Алланазарова

В понедельник инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале выложил видео, на котором видно: Джон Кордоба после гола в ворота «Балтики» что-то выговаривает вратарю Кукушкину, который в этот момент лежал на газоне. По версии Карпова, колумбийский нападающий показывал вратарю непристойный жест и может быть дисквалифицирован КДК на два матча.
Таким образом, теоретически есть риск, что Джон Кордоба не сыграет со «Спартаком».
Моя первая мысль после просмотра видео: кому-то явно выгодно раздуть скандал на ровном месте и попытаться ослабить «Краснодар» перед решающими играми в чемпионате. Потенциальных бенефициаров в этой истории двое: «Спартак», который в ближайшем туре играет против «быков», и «Зенит», борющийся с черно-зелеными за золото.
Естественно, никакой дисквалификации Кордобы в этой истории быть не может. Никто и никогда не сможет доказать, что колумбиец показывал оскорбительный жест голкиперу «Балтики». Никакого жеста не было — состав преступления отсутствует полностью. Если вдруг КДК решит рассмотреть данный эпизод и подвергнет нападающего санкциям, это будет просто позор.
Мне очень хочется верить, что в этом мире еще осталось место для справедливости. А слова «честь» и «достоинство» еще что-то значат для людей, которые будут принимать решение по этому абсолютно высосанному из пальца эпизоду.
Я хочу наблюдать за игрой сильнейших на финишной прямой чемпионата России, а не за грязными играми тех, кто пытается ослабить соперников с помощью подобных приемов.
Максим Алланазаров