Бубнов: «В студии Радимов бы точно вломил Талалаеву»

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов в эфире «Коммент. ФМ» раскритиковал главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева за перепалку с экс-игроком «Зенита» Владиславом Радимовым.

Источник: Кадр из трансляции

Во время прямого эфира Талалаеву не понравилось, что Радимов обратился к нему «Андрюш».

«Это рецидив. Все началось со мной публично в средствах массовых информации и на телевидении, а сейчас с Радимовым. Можно было посмеяться — и все. Для него это обращение — как красная тряпка. На людей, которые к нему обращаются на “ты”, он начинает бросаться. Какой-то комплекс неполноценности.

Радимов ему этого не простит. Если я Талалаеву сказал: «Заткнись, стал много говорить», если бы он скайп не выключил, я бы ему много чего сказал и напомнил. Он, может быть, даже этого и боялся. Я бы его успокоил. А тот (Радимов) держался и даже посмеялся, но чувствовалось, что ему настолько это противно… Если бы они в студии оказались, Радимов бы точно ему вломил. Кто победил бы? Радимов, 100 процентов. Убил бы.

Никто не говорит, что он тренер плохой, речь идет о поведении. О поведении в первую очередь в средствах массовой информации. В команде, хотя это тоже плохо, он может орать матом, если их это устраивает. Пускай матом на руководство поорет — я посмотрю. На кухне может. С болельщиками выйти чуть ли не подраться. У него это было в Самаре: один ему орал, он рвался на трибуну. Это нет вопросов. Но в средствах массовой информации — если ты об этике заговорил, то ты сам на себя со стороны посмотри", — сказал Бубнов.