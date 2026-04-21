Вышли на рельсы: остановит ли «Локомотив» чемпионский рывок «Зенита»

В предстоящем 26-м туре чемпионата России по футболу нас ждут два суперматча. Вышедший в лидеры «Зенит» поедет в гости к идущему третьим «Локомотиву». Занимающий второе место действующий чемпион «Краснодар» также сыграет в столице — его примет у себя набравший ход «Спартак», который пытается вести борьбу за бронзу «Локо». Этот тур будет необычным, так пройдет посреди недели, клубы проведут по три матча подряд с интервалом в три-четыре дня, а не неделю, как обычно.
«Локомотив» — «Зенит»
«Локо» проваливает уже третью весну подряд. После зимней паузы команда выиграла всего три матча из семи. И теперь отстает на семь очков от первого места и на шесть от второго.
Выездная победа над «Оренбургом» (1:0) в предыдущем туре дает «железнодорожникам» удержаться в тройке, но не более того. Чтобы сохранить относительно реальные шансы на чемпионство, «Локомотиву» необходимо побеждать дома «Зенит».
Петербургский клуб по итогам прошлого тура вышел на первое место. Теперь подопечные Сергея Семака опережают «Краснодар» на одно очко и имеют хорошие шансы вернуть себе утраченное чемпионство.
— Будет серьезная битва, очень непредсказуемая игра, в которой возможен любой результат, — поделился мнением с «Известиями» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. — «Зенит» после выхода на первое место почувствовал вкус крови и сделает всё, чтобы закрепиться на лидирующей позиции. Но «Локомотив» может дать ему бой в этой конкретной игре и добиться хотя бы ничьей. Главное, не пропускать первыми — железнодорожникам смерти подобно оказываться в роли догоняющих и раскрываться в обороне, давая пространство нападению «Зенита». Если же «Локо» поведет, то за счет самоотдачи и организации игры способен выиграть. Но я всё же склоняюсь к тому, что будет ничья.
Экс-функционер считает «Зенит» фаворитом в борьбе за золото и при этом сомневается, что «Локомотив» удержится в тройке.
— «Зенит» за счет качества игроков и глубины состава берет свое, — добавил Наумов. — По игре он, может быть, выглядит хуже «Краснодара», но длинная скамейка запасных помогает ему на дистанции быть выше. Почти все игроки, выходящие на замену усиливают игру и помогают добиться победы в сложно складывающихся матчах, как это было, к примеру, в недавней выездной игре с махачкалинским «Динамо» (1:1). А ничья «Краснодара» с «Балтикой» показала, что нашему чемпиону не хватает качественной скамейки, чтобы усилить состав по ходу встречи. И это, на мой взгляд, скажется на финише сезона.
«Спартак» — «Краснодар»
«Краснодар» в конце прошлой недели лишь на последних минутах избежал дома поражения от калининградской «Балтики» (2:2). Эта ничья привела к потере «быками» лидерства в РПЛ. Теперь они едут в гости к московскому «Спартаку», который в весенней части чемпионата выиграл пять матчей из семи. Правда, в противостояниях с топ-клубами в РПЛ красно-белые преуспели только в дерби с «Локомотивом», над которым две недели назад была одержана волевая победа.
Она позволила приблизиться к железнодорожникам, от которых «Спартак» за пять туров до финиша отстает всего на три очка. Красно-белые идут вровень по очкам с калининградской «Балтикой», уступая ей по дополнительным показателям. И, чтобы продолжить борьбу за бронзу, подопечным Хуана Карседо необходимо побеждать «Краснодар».
Интересно, что обе команды продолжают борьбу за Кубок России, где могут встретиться в Суперфинале. Это произойдет, если 6 мая спартаковцы выиграют у ЦСКА в финале «Пути регионов», а «Краснодар» победит дома московское «Динамо» в ответном матче финала «Пути РПЛ» (первая игра в гостях закончилась вничью 0:0).
— С точки зрения уровня состава и организации игры «Краснодар» сильнее «Спартака» и должен его, пусть и не без труда, но обыгрывать, — заявил «Известиям» бывший владелец красно-белых Андрей Червиченко. — Слишком уж нестабилен «Спартак» и по-прежнему зависит от куража и реализации моментов. При нынешнем главном тренере команда играет на хороших скоростях, но только до середины второго тайма. А после этого сдувается. И главное ей быстро добиться комфортного преимущество, как было в последнем матче с «Ахматом» (3:1), когда спартаковцы повели 3:0 к 40-й минуте и могли спокойно держать этот счет. Туром ранее с «Ростовом» это не сработало, в результате ничья 1:1, при этом ростовчане могли и вырвать победу. С «Краснодаром» будет еще сложнее — эта команда как раз умеет прибавлять в последние полчаса матча, а сейчас она еще выйдет злая и максимально настроенная после осечки с «Балтикой». И вряд ли оставит «Спартаку» шансы.
В предстоящем 26-м туре пройдет еще шесть матчей. ЦСКА встретится дома с «Ростовом». «Сочи» примут «Крылья Советов». «Оренбург» на своем поле сыграет с «Пари Нижний Новгород». Московское «Динамо» ждет в гости «Рубин». «Акрон» примет махачкалинское «Динамо». «Ахмат» в родных стенах будет играть с «Балтикой».
Алексей Фомин