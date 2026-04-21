Челестини после ничьей ЦСКА с «Ростовом»: «Нам нужно пропустить, чтобы включиться в игру»

Встреча завершилась со счетом 1:1. Первый гол в матче забил нападающий «Ростова» Роналдо на 37-й минуте. Во втором тайме форвард армейцев Тамерлан Мусаев сравнял счет (57-я).
— Сложно сказать, почему мы не играли в первом тайме против «Ростова», «Сочи». У нас те же игроки, мы провели матч года в Москве против «Краснодара» (в первом матче ½ финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:1), но сейчас у нет такой уверенности, как раньше. Нам нужно пропустить, чтобы потом включиться в игру. Возможно, это и есть объяснение.
В первом тайме мы не шли (в обыгрыш) один в один, не подавали. Когда Кармо вышел, он дал луч света, чтобы мы вернулись в матч, но этого было недостаточно.
— Во время перерыва вы стояли у поля. Почему вас не было в раздевалке?
— Я разговаривал 5−6 минут с командой. Сказал, что хотел. После вернулся на поле, дал инструкции Кармо и вернулся в раздевалку. Но вы не видели, что я разговаривал с Кармо во время перерыва?
Сказать, что я не был с командой в раздевалке… Это притянуто за уши, — приводит слова Челестини «Матч ТВ».
Фабио Челестини
Джонатан Альба
Тамерлан Мусаев
(Данил Круговой)
57′
Роналдо
36′
49
Владислав Тороп
27
Роберту Барбоза Мойзес
51′
3
Данил Круговой
9
Лусиано Гонду
4
Жоао Виктор
79
Кирилл Данилов
10
Иван Обляков
6
Дмитрий Баринов
22
Милан Гайич
86′
20
Матия Попович
18
Данила Козлов
46′
37
Энрике Кармо
11
Тамерлан Мусаев
29′
78′
97
Максим Воронов
40
Илья Вахания
10
Кирилл Щетинин
18
Константин Кучаев
8
Алексей Миронов
62′
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
99
Тимур Сулейманов
13
Хидает Ханкич
68′
71
Даниил Одоевский
7
Роналдо
79′
87
Андрей Лангович
78
Дмитрий Чистяков
75′
22
Давид Семенчук
69
Егор Голенков
75′
19
Хорен Байрамян
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
