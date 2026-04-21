Челестини верит, что Лукин и Глебов сыграют за ЦСКА против «Спартака»

Во вторник, 21 апреля, матч РПЛ против «Ростова» (1:1) пропустили игроки ЦСКА Игорь Акинфеев, Матвей Лукин, Матеус Рейс и Кирилл Глебов.
«Мы постараемся, чтобы они были готовы. Состояние колена Игоря Акинфеева мы отслеживаем каждый день, ждем, когда оно позволит ему сыграть. Травма Глебова все-таки оказалась не такой серьезной. Мы позитивно смотрим на шансы сыграть Глебова и Лукина, они должны восстановиться в срок к “Спартаку”, — приводит слова Челестини ТАСС.
Игра ЦСКА и «Спартака» в Кубке России пройдет в Москве 6 мая.
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
21.04.2026, 19:45 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Фабио Челестини
Джонатан Альба
Голы
ЦСКА
Тамерлан Мусаев
(Данил Круговой)
57′
Ростов
Роналдо
36′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
27
Роберту Барбоза Мойзес
51′
3
Данил Круговой
9
Лусиано Гонду
4
Жоао Виктор
79
Кирилл Данилов
10
Иван Обляков
6
Дмитрий Баринов
22
Милан Гайич
86′
20
Матия Попович
18
Данила Козлов
46′
37
Энрике Кармо
11
Тамерлан Мусаев
29′
78′
97
Максим Воронов
Ростов
40
Илья Вахания
10
Кирилл Щетинин
18
Константин Кучаев
8
Алексей Миронов
62′
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
99
Тимур Сулейманов
13
Хидает Ханкич
68′
71
Даниил Одоевский
7
Роналдо
79′
87
Андрей Лангович
78
Дмитрий Чистяков
75′
22
Давид Семенчук
69
Егор Голенков
75′
19
Хорен Байрамян
Статистика
ЦСКА
Ростов
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
8
8
Удары в створ
3
2
Угловые
7
8
Фолы
12
14
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти