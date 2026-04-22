Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
16:00
Спартак Кс
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.46
П2
4.30
Футбол. Первая лига
17:00
Уфа
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.27
П2
3.20
Футбол. Первая лига
17:00
Волга
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.38
П2
6.40
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.36
П2
3.60
Футбол. Премьер-лига
17:30
Оренбург
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.61
П2
4.30
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.28
П2
3.80
Футбол. Первая лига
17:30
Сокол
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.24
П2
2.02
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.37
П2
4.05
Футбол. Первая лига
19:00
Ротор
:
Родина
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.07
П2
2.68
Футбол. Первая лига
19:00
Факел
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.01
П2
6.66
Футбол. Премьер-лига
19:45
Динамо
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.34
П2
5.89
Футбол. Премьер-лига
19:45
Локомотив
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.60
П2
2.19
Футбол. Испания
20:00
Эльче
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.68
П2
2.95
Футбол. Испания
21:00
Реал Сосьедад
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.21
П2
3.90
Футбол. Англия
22:00
Борнмут
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.70
П2
3.65
Футбол. Англия
22:00
Бернли
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
18.00
X
9.50
П2
1.15
Футбол. Испания
22:30
Барселона
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
1.27
X
7.21
П2
10.00
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Бетис
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Челси
0
П1
X
П2

«Краснодар» Галицкого нацелился на игрока «Локо», конкурент Сафонова может покинуть «ПСЖ». Трансферные слухи дня

Утренний дайджест.

Источник: Sport24

Что в России

Воробьев отклонил предложение «Локомотива» по продлению контракта

Источник: РИА "Новости"

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев отказался от нового предложения по продлению контракта, сообщает «Чемпионат». Железнодорожники сделали предложение с зарплатой 10 млн рублей в месяц, но сторона футболиста отклонила его. Как пишет источник, с большой долей вероятности 28-летний Воробьев покинет клуб летом.

Интерес к Воробьеву проявляют «Спартак», «Зенит» и ЦСКА. С этими клубами сейчас ведет начальные и предварительные консультации агент игрока, пишет в своем телеграм-канале журналист Андрей Панков.

Действующий контракт Воробьева с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года.

«Краснодар» предлагает за Карпукаса 4 миллиона евро

Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» предлагает «Локомотиву» 4 миллиона евро за опорного полузащитника Артема Карпукаса, железнодорожники хотят выручить от продажи футболиста на 6 миллионов больше. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Интерес к 23-летнему игроку также проявляет «Зенит». Ранее хавбек заявил, что его не устраивают условия нового контракта, предложенного московским клубом. Его действующее соглашение истекает летом 2027 года. Как утверждает источник, существует высокая вероятность ухода Карпукаса из «Локомотива» этим летом.

В сезоне-2025/26 опорник провел за красно-зеленых 30 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Что в Европе

Шевалье летом может уйти из «ПСЖ», если останется вторым номером

Источник: Reuters

Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье летом готов рассмотреть варианты с продолжением карьеры в другом клубе, если его положение в команде не изменится до конца сезона, утверждает RMC Sport.

Французский голкипер прошлым летом перешел из «Лилля» в «ПСЖ» и сразу закрепился в основе парижан, однако затем проиграл конкуренцию вратарю сборной России Матвею Сафонову, который с конца января играет в каждом матче «ПСЖ».

Согласно источнику, в услугах Шевалье заинтересован «Тоттенхэм», но исход сделки может зависеть от того, удастся ли лондонцам сохранить прописку в Премьер-лиге.

В сезоне-2025/26 Шевалье пропустил 28 голов в 26 матчах за «ПСЖ», сыграв на ноль в 10 встречах.

Гвардиолу хотят видеть в сборной Италии

Источник: Reuters

Чемпион Европы в составе сборной Италии Леонардо Бонуччи выразил надежду, что новым главным тренером Скуадры адзурры станет возглавляющий «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

После того как Италия не вышла на чемпионат мира 2026 года, в финале стыков проиграв Боснии и Герцеговине по пенальти, Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера национальной команды. Его место временно занял тренер молодежной сборной Сильвио Бальдини.

«Если смотреть на фамилии, которые назывались в последние дни, и если действительно есть желание начать с чистого листа, я бы попробовал вариант с Пепом Гвардиолой. Его приход означал бы резкую смену курса по сравнению с тем, что было раньше. Понимаю, что это крайне сложно, но помечтать-то можно», — приводит слова Бонуччи Gazzetta dello Sport.

Слота не уволят из «Ливерпуля» как минимум до следующего сезона

Источник: Reuters

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот не покинет клуб до следующего сезона. Как сообщает Sky Sports, в «Ливерпуле» продолжают верить в специалиста, поскольку в данный момент клуб близок к попаданию в Лигу чемпионов по итогам чемпионата.

В прошлом сезоне Слот привел «Ливерпуль» к чемпионству, но сезон-2025/26 команда завершит без единого титула. Одной из причин критики в адрес Слота является тот факт, что «Ливерпуль» сделал шаг назад после приобретения новых футболистов на более чем 500 млн евро.

Ранее в СМИ фигурировали слухи, что «Ливерпуль» заинтересован в приглашении Хаби Алонсо на пост главного тренера.

Автор: Владимир Менес

Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше