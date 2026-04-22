«Краснодар» Галицкого нацелился на игрока «Локо», конкурент Сафонова может покинуть «ПСЖ». Трансферные слухи дня

Что в России
Воробьев отклонил предложение «Локомотива» по продлению контракта
Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев отказался от нового предложения по продлению контракта, сообщает «Чемпионат». Железнодорожники сделали предложение с зарплатой 10 млн рублей в месяц, но сторона футболиста отклонила его. Как пишет источник, с большой долей вероятности 28-летний Воробьев покинет клуб летом.
Интерес к Воробьеву проявляют «Спартак», «Зенит» и ЦСКА. С этими клубами сейчас ведет начальные и предварительные консультации агент игрока, пишет в своем телеграм-канале журналист Андрей Панков.
Действующий контракт Воробьева с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года.
«Краснодар» предлагает за Карпукаса 4 миллиона евро
«Краснодар» предлагает «Локомотиву» 4 миллиона евро за опорного полузащитника Артема Карпукаса, железнодорожники хотят выручить от продажи футболиста на 6 миллионов больше. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Интерес к 23-летнему игроку также проявляет «Зенит». Ранее хавбек заявил, что его не устраивают условия нового контракта, предложенного московским клубом. Его действующее соглашение истекает летом 2027 года. Как утверждает источник, существует высокая вероятность ухода Карпукаса из «Локомотива» этим летом.
В сезоне-2025/26 опорник провел за красно-зеленых 30 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
Что в Европе
Шевалье летом может уйти из «ПСЖ», если останется вторым номером
Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье летом готов рассмотреть варианты с продолжением карьеры в другом клубе, если его положение в команде не изменится до конца сезона, утверждает RMC Sport.
Французский голкипер прошлым летом перешел из «Лилля» в «ПСЖ» и сразу закрепился в основе парижан, однако затем проиграл конкуренцию вратарю сборной России Матвею Сафонову, который с конца января играет в каждом матче «ПСЖ».
Согласно источнику, в услугах Шевалье заинтересован «Тоттенхэм», но исход сделки может зависеть от того, удастся ли лондонцам сохранить прописку в Премьер-лиге.
В сезоне-2025/26 Шевалье пропустил 28 голов в 26 матчах за «ПСЖ», сыграв на ноль в 10 встречах.
Гвардиолу хотят видеть в сборной Италии
Чемпион Европы в составе сборной Италии Леонардо Бонуччи выразил надежду, что новым главным тренером Скуадры адзурры станет возглавляющий «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
После того как Италия не вышла на чемпионат мира 2026 года, в финале стыков проиграв Боснии и Герцеговине по пенальти, Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера национальной команды. Его место временно занял тренер молодежной сборной Сильвио Бальдини.
«Если смотреть на фамилии, которые назывались в последние дни, и если действительно есть желание начать с чистого листа, я бы попробовал вариант с Пепом Гвардиолой. Его приход означал бы резкую смену курса по сравнению с тем, что было раньше. Понимаю, что это крайне сложно, но помечтать-то можно», — приводит слова Бонуччи Gazzetta dello Sport.
Слота не уволят из «Ливерпуля» как минимум до следующего сезона
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот не покинет клуб до следующего сезона. Как сообщает Sky Sports, в «Ливерпуле» продолжают верить в специалиста, поскольку в данный момент клуб близок к попаданию в Лигу чемпионов по итогам чемпионата.
В прошлом сезоне Слот привел «Ливерпуль» к чемпионству, но сезон-2025/26 команда завершит без единого титула. Одной из причин критики в адрес Слота является тот факт, что «Ливерпуль» сделал шаг назад после приобретения новых футболистов на более чем 500 млн евро.
Ранее в СМИ фигурировали слухи, что «Ливерпуль» заинтересован в приглашении Хаби Алонсо на пост главного тренера.
Автор: Владимир Менес