Ольга Смородская: бронзовым призёром РПЛ «Локомотив», думаю, не станет

Игра «красно-зелёных» с «Зенитом» состоится 22 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало встречи в 19:45 по московскому времени. Подопечные Михаила Галактионова набрали 48 очков за 25 туров РПЛ и занимают третье место в турнирной таблице, петербуржцы Сергея Семака с 55 баллами лидируют в чемпионате.