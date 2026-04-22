Ольга Смородская: бронзовым призёром РПЛ «Локомотив», думаю, не станет

Экс-президент клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Локомотив» Ольга Смородская в разговоре с «Матч ТВ» предположила, что «железнодорожники» испытывают существенные проблемы с игрой из-за морального надлома.
По мнению менеджера, в предстоящей встрече «Локо» с петербургским «Зенитом» в 26-м туре РПЛ фаворитом будут считаться «сине-бело-голубые».
«Моё мнение — в “Локомотиве” случился какой‑то надлом. Вряд ли команда сейчас что‑то выиграет. Бронзовым призёром, думаю, не станет. В действиях “Локомотива” будут присутствовать осторожность и скованность. “Сине‑бело‑голубые”, напротив, пойдут в атаку. Считаю “Зенит” фаворитом матча», — заявила Смородская.
Игра «красно-зелёных» с «Зенитом» состоится 22 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало встречи в 19:45 по московскому времени. Подопечные Михаила Галактионова набрали 48 очков за 25 туров РПЛ и занимают третье место в турнирной таблице, петербуржцы Сергея Семака с 55 баллами лидируют в чемпионате.
21 апреля в интервью сайту Metaratings.ru российский футбольный функционер, экс-президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус заявил, что, несмотря на не самую качественную игру после рестарта сезона, «железнодорожники» смогут удержать за собой третье место в таблице.