Орлов: «Зенит» обыграет «Локомотив», а «Спартак» не проиграет «Краснодару»

Спортивный журналист, комментатор, лауреат премии «ТЭФИ» Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» высказался о своих ожиданиях от двух центральных матчей 26-го тура сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
22 апреля «Локомотив» в Москве на поле «РЖД Арены» примет санкт-петербургский «Зенит», начало встречи — в 19:45 по московскому времени. На следующий день «Спартак» на стадионе «Лукойл Арена» сыграет с «Краснодаром» (19:45 МСК).
«Спартак» либо обыграет «Краснодар», либо вничью с ним сыграет. А «Зенит» выиграет у «Локомотива» и оторвётся вперёд", — предположил Орлов.
После 25 сыгранных туров текущего сезона чемпионата на первой строчке в турнирной таблице идут «сине-бело-голубые» под руководством Сергея Семака, набравшие 55 очков. У «быков» Мурада Мусаева на один балл меньше, «Краснодар» занимает второе место. Замыкает тройку лидеров «Локо» под началом Михаила Галактионова (48).
22 апреля в беседе с «Матч ТВ» экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение, что «железнодорожники» не сумеют удержаться на «бронзовой» третьей строчке в таблице.