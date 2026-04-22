Мор уверен, что «Зенит» не упустит чемпионский титул в сезоне РПЛ-2025/2026

Экс-защитник «Спартака», «Сатурна», «Торпедо», футбольный эксперт Эдуард Мор в разговоре с «Чемпионатом» предположил, что по итогам сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги (РПЛ) золотые медали завоюет «Зенит».
«Маловероятно, что “Зенит” упустит чемпионство. Здесь же речь не только о “Зените”. У них нет никаких проблем с кадрами. В этом плане у “Краснодара” всё гораздо сложнее. Мы видим, что по ходу матча просто некому выходить на поле и помогать команде», — объяснил Мор.
После 25 сыгранных туров сезона РПЛ-2025/2026 «сине-бело-голубые», ведомые Сергеем Семаком, набрали 55 очков и занимают первое место в турнирной таблице. От идущего вторым «Краснодара», действующего чемпиона страны, «Зенит» отделяет всего один балл.
22 апреля в 26-м туре чемпионата петербуржцы в Москве на «РЖД Арене» сыграют с «Локомотивом», начало игры в 19:30 — по московскому времени.
Ранее в интервью сайту Metaratings.ru российский и таджикистанский тренер, экс-наставник «Локомотива», «Балтики», тульского «Арсенала», «Химок» и «Факела» Игорь Черевченко высказал мнение, что вся борьба за титул между «Зенитом» и «Краснодаром» ещё впереди.