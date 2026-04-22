Дмитрий Булыкин: «Локомотив» имеет шансы обыграть «Зенит», но сделать это сложно

Экс-форвард «Локомотива», «Динамо» и сборной России, офицер Российского футбольного союза (РФС) Дмитрий Булыкин рассказал об ожиданиях от матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Локо» и «Зенитом».
«Локомотив» имеет шансы обыграть «Зенит», но это будет очень сложно сделать. Больше видится ничья. Но, если «Локомотив» хорошо настроится, то может побороться с «Зенитом» за три очка. Не думаю, что «Зенит» и «Краснодар» до конца сезона не проиграют«, — цитирует Булыкина “Чемпионат”.
Игра между «железнодорожниками» и «сине-бело-голубыми» состоится 22 апреля в Москве на поле стадиона «РЖД Арена» и начнётся в 19:45 по московскому времени. После 25 сыгранных туров сезона РПЛ-2025/2026 «красно-зелёные» Михаила Галактионова набрали 48 очков и занимают третье место в турнирной таблице, а команда из Северной столицы, ведомая Сергеем Семаком, с 55 баллами идёт на первой строчке.
18 апреля в общении с сайтом Metaratings.ru бывший президент «Локомотива», спортивный менеджер и функционер Николай Наумов предположил, что «железнодорожники» не смогут удержаться в тройке лидеров чемпионата, так как в матчах с середняками РПЛ тренерский штаб не может мобилизовать коллектив.