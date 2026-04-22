Судья чуть не убил «Зенит» в Москве! Золото РПЛ стало для Семака еще дальше

Но кондиции у «Локо» и «Зенита» совсем разные. В пяти последних матчах у петербуржцев всего одна ничья с «Краснодаром» и четыре победы, а вот у железнодорожников две победы при ничьей, поражении от «Спартака» и разгроме от «Рубина». Конечно, именно гости открывались серьезным фаворитом матча в Москве.