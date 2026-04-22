В «Зените» не согласились с пенальти в матче с «Локомотивом»

«Это обычный навес, обычная передача, таких бывает с десяток за матч. Игорь даже не касался мяча, траектория полета не изменилась совсем. Но это другая тема, не хочу ее касаться. Это футбол, здесь много моментов, которые решают. В нашей ситуации, когда мы боремся за чемпионство, безусловно, мы потеряли два очка, но надо поблагодарить за отбитый пенальти Дениса Адамова, благодаря нему у нас есть очко сегодня», — заявил Семак.
Игра, прошедшая на стадионе «РЖД Арена», завершилась со счетом 0:0.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 56 очков и на два балла опережая идущий вторым «Краснодар», который еще не сыграл матч 26-го тура. «Быкам» 23 апреля предстоит сыграть с московским «Спартаком». «Локомотив» замыкает тройку лучших, «железнодорожники» набрали 49 очков.
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
