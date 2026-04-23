Рабинер раскритиковал игру «Зенита» и «Локомотива»: «Плохой, очень грубый и бессодержательный футбол»

«Я рад, что Адамов потащил этот пенальти. Одно дело, если бы Комличенко забил после отличной комбинации (единственной на две команды за два тайма) после паса Морозова. Но будь исход этого матча решен таким пенальти — это был бы повод для такого количества пересудов…



Это не был “хороший, классный футбол”, как сказал Черданцев. Это, по мне, был плохой, очень грубый и бессодержательный футбол. Где было символично, что комментатор раз пять назвал Вегу Верой (и сам над собой, надо отдать должное, посмеялся), потому что все эти Веги и Веры, кроме Вендела и чуть-чуть очнувшегося во втором тайме Батракова, не отличались друг от друга.



Этот матч был заточен на 0:0 и не мог, не должен был закончиться никак иначе.



И он так и закончился. “Зенит” должен был потерять два очка, а не три. Их и потерял», — написал Рабинер в своем телеграм-канале.