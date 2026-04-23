Рабинер раскритиковал игру «Зенита» и «Локомотива»: «Плохой, очень грубый и бессодержательный футбол»

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоялся 22 апреля в Москве и завершился вничью со счетом 0:0. В компенсированное время «Локо» мог вырвать победу, но не реализовал пенальти.
«Я рад, что Адамов потащил этот пенальти. Одно дело, если бы Комличенко забил после отличной комбинации (единственной на две команды за два тайма) после паса Морозова. Но будь исход этого матча решен таким пенальти — это был бы повод для такого количества пересудов…
Это не был “хороший, классный футбол”, как сказал Черданцев. Это, по мне, был плохой, очень грубый и бессодержательный футбол. Где было символично, что комментатор раз пять назвал Вегу Верой (и сам над собой, надо отдать должное, посмеялся), потому что все эти Веги и Веры, кроме Вендела и чуть-чуть очнувшегося во втором тайме Батракова, не отличались друг от друга.
Этот матч был заточен на 0:0 и не мог, не должен был закончиться никак иначе.
И он так и закончился. “Зенит” должен был потерять два очка, а не три. Их и потерял», — написал Рабинер в своем телеграм-канале.
Михаил Галактионов
Сергей Семак
Николай Комличенко
90+9′
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
83
Алексей Батраков
38′
85
Евгений Морозов
89′
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
90+10′
3
Лукас Фассон
84′
24
Максим Ненахов
7
Зелимхан Бакаев
74′
9
Сергей Пиняев
19
Александр Руденко
32′
46′
74
Даниил Чевардин
10
Дмитрий Воробьев
69′
27
Николай Комличенко
90+2′
93
Артем Карпукас
74′
32
Лукас Вера
16
Денис Адамов
20
Педро
78
Игорь Дивеев
90+3′
33
Нино
90+6′
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
72′
6
Ваня Дркушич
89′
14
Джон Джон
90+8′
3
Дуглас Сантос
8′
58′
66
Роман Вега
11
Луис Энрике
89′
61
Даниил Кондаков
10
Максим Глушенков
40′
58′
17
Андрей Мостовой
7
Александр Соболев
64′
9
Джон Дуран
75′
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти