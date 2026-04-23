Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
17:30
Акрон
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.25
П2
3.15
Футбол. Премьер-лига
19:45
Спартак
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.60
П2
3.10
Футбол. Премьер-лига
19:45
Ахмат
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.24
П2
2.42
Футбол. Испания
20:00
Леванте
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.28
П2
3.05
Футбол. Испания
21:00
Райо Вальекано
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.33
П2
3.90
Футбол. Испания
завершен
Барселона
1
:
Сельта
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Лидс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
0
:
Хетафе
1
П1
X
П2

Рабинер раскритиковал игру «Зенита» и «Локомотива»: «Плохой, очень грубый и бессодержательный футбол»

Известный российский журналист и писатель Игорь Рабинер раскритиковал игру «Зенита» и «Локомотива» в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги.

Источник: Sport24

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоялся 22 апреля в Москве и завершился вничью со счетом 0:0. В компенсированное время «Локо» мог вырвать победу, но не реализовал пенальти.

«Я рад, что Адамов потащил этот пенальти. Одно дело, если бы Комличенко забил после отличной комбинации (единственной на две команды за два тайма) после паса Морозова. Но будь исход этого матча решен таким пенальти — это был бы повод для такого количества пересудов…

Это не был “хороший, классный футбол”, как сказал Черданцев. Это, по мне, был плохой, очень грубый и бессодержательный футбол. Где было символично, что комментатор раз пять назвал Вегу Верой (и сам над собой, надо отдать должное, посмеялся), потому что все эти Веги и Веры, кроме Вендела и чуть-чуть очнувшегося во втором тайме Батракова, не отличались друг от друга.

Этот матч был заточен на 0:0 и не мог, не должен был закончиться никак иначе.

И он так и закончился. “Зенит” должен был потерять два очка, а не три. Их и потерял», — написал Рабинер в своем телеграм-канале.

Локомотив
0:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
22.04.2026, 19:45 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Сергей Семак
Нереализованные пенальти
Локомотив
Николай Комличенко
90+9′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
83
Алексей Батраков
38′
85
Евгений Морозов
89′
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
90+10′
3
Лукас Фассон
84′
24
Максим Ненахов
7
Зелимхан Бакаев
74′
9
Сергей Пиняев
19
Александр Руденко
32′
46′
74
Даниил Чевардин
10
Дмитрий Воробьев
69′
27
Николай Комличенко
90+2′
93
Артем Карпукас
74′
32
Лукас Вера
Зенит
16
Денис Адамов
20
Педро
78
Игорь Дивеев
90+3′
33
Нино
90+6′
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
72′
6
Ваня Дркушич
89′
14
Джон Джон
90+8′
3
Дуглас Сантос
8′
58′
66
Роман Вега
11
Луис Энрике
89′
61
Даниил Кондаков
10
Максим Глушенков
40′
58′
17
Андрей Мостовой
7
Александр Соболев
64′
9
Джон Дуран
75′
Статистика
Локомотив
Зенит
Желтые карточки
5
7
Удары (всего)
13
12
Удары в створ
5
1
Угловые
3
3
Фолы
17
15
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
