Адамов заявил, что футболисты «Зенита» не понимают судейские трактовки

Голкипер «Зенита» Денис Адамов в разговоре с «СЭ» высказался о судействе в матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0).

Источник: РИА "Новости"

Игра прошла в среду, 22 апреля, в Москве. На 90+9-й минуте в ворота сине-бело-голубых был назначен пенальти за игру рукой защитника армейцев Игоря Дивеева. Адамов отразил удар Николая Комличенко.

— Ключевое спасение для «Зенита». Гадал или знал, куда Комличенко будет бить?

— Что-то предполагал, в подробности уже не хочется вдаваться.

— Игорь Дивеев говорил, что он не коснулся мяча, как с твоей стороны?

— В игре вообще не понял, за что просматривали тот момент. Повтор честно еще не смотрел. Как ребята говорят, плюс Игорь сам сказал, что ничего не почувствовал, понимания ни у кого не было.

— Многие говорят о судействе в этом матче.

— Я думаю, не только в этом. У нас последний год, наверное, только о судействе и говорят после каждой игры. Трудно сейчас что-то оценивать. Особенно с этими трактовками: в каких-то моментах ставят пенальти, показывают красные карточки, а у футболистов нет понимания, как трактуются разные моменты.

— Нет ощущения, что судьи выступают против «Зенита»? Или, может быть, кому-то помогают?

— Такого нет.

«Зенит» набрал 56 очков и занимает первое место в таблице РПЛ. «Локомотив» с 49 очками располагается на третьей строчке.

Локомотив
0:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
22.04.2026, 19:45 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Сергей Семак
Нереализованные пенальти
Локомотив
Николай Комличенко
90+9′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
83
Алексей Батраков
38′
85
Евгений Морозов
89′
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
90+10′
3
Лукас Фассон
84′
24
Максим Ненахов
7
Зелимхан Бакаев
74′
9
Сергей Пиняев
19
Александр Руденко
32′
46′
74
Даниил Чевардин
10
Дмитрий Воробьев
69′
27
Николай Комличенко
90+2′
93
Артем Карпукас
74′
32
Лукас Вера
Зенит
16
Денис Адамов
20
Педро
78
Игорь Дивеев
90+3′
33
Нино
90+6′
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
72′
6
Ваня Дркушич
89′
14
Джон Джон
90+8′
3
Дуглас Сантос
8′
58′
66
Роман Вега
11
Луис Энрике
89′
61
Даниил Кондаков
10
Максим Глушенков
40′
58′
17
Андрей Мостовой
7
Александр Соболев
64′
9
Джон Дуран
75′
Статистика
Локомотив
Зенит
Желтые карточки
5
7
Удары (всего)
13
12
Удары в створ
5
1
Угловые
3
3
Фолы
17
15
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
