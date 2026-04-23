Адамов заявил, что футболисты «Зенита» не понимают судейские трактовки

Игра прошла в среду, 22 апреля, в Москве. На 90+9-й минуте в ворота сине-бело-голубых был назначен пенальти за игру рукой защитника армейцев Игоря Дивеева. Адамов отразил удар Николая Комличенко.
— Ключевое спасение для «Зенита». Гадал или знал, куда Комличенко будет бить?
— Что-то предполагал, в подробности уже не хочется вдаваться.
— Игорь Дивеев говорил, что он не коснулся мяча, как с твоей стороны?
— В игре вообще не понял, за что просматривали тот момент. Повтор честно еще не смотрел. Как ребята говорят, плюс Игорь сам сказал, что ничего не почувствовал, понимания ни у кого не было.
— Многие говорят о судействе в этом матче.
— Я думаю, не только в этом. У нас последний год, наверное, только о судействе и говорят после каждой игры. Трудно сейчас что-то оценивать. Особенно с этими трактовками: в каких-то моментах ставят пенальти, показывают красные карточки, а у футболистов нет понимания, как трактуются разные моменты.
— Нет ощущения, что судьи выступают против «Зенита»? Или, может быть, кому-то помогают?
— Такого нет.
«Зенит» набрал 56 очков и занимает первое место в таблице РПЛ. «Локомотив» с 49 очками располагается на третьей строчке.
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти