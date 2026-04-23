«Не увидел у Дивеева игры рукой. Глушенков — вещь в себе, скрытный». Орлов — о матче «Локо» — «Зенит»

— Сейчас многие обсуждают пенальти в ворота «Зенита» на последних минутах матча с «Локомотивом». Отвечу так: такие 11-метровые — на усмотрение судьи. Формально касание руки у Дивеева было. Но повод ли это для таких санкций? Вопрос… Кстати, сам Сухой сначала никакого контакта не заметил, хотя находился рядом.
Его позвали к монитору, и только после этого он указал на «точку». Значит, чем-то видеорбитры руководствовались? Им в голову не залезешь… Посмотрим, какой вердикт вынесет ЭСК.
Но я не увидел, чтобы мяч изменил направление, не увидел у зенитовца игры рукой. Такой, скользкий пенальти… Мяч скользнул по руке, но игры рукой не было!
Адамов — молодец. Угадал направление удара, отбил. Он и в игре однажды спас гостей: во втором тайме, когда из пределов штрафной опасно бил все тот же Комличенко.
К защите питерцев у меня тоже вопросов нет. Все довольно четко, слаженно.
А вот линия нападения… Не выстроена у «Зенита» игра впереди. Нет атаки. Казалось бы, собраны классные исполнители, а в какую-то систему это не превращается.
Матч с махачкалинским «Динамо» откровенно плохо провел Джон Джон. Сегодня вместо него вышел Педро. Но увидели ли мы разницу? Что вообще происходит с Педро? Раньше он пускался в дриблинг, обводил соперников. Отдавал, бил. А сейчас? Столько потерь, все как-то невпопад. Даже порой не ускорялся, не бежал за мячом. Удивительно!
Вендел дает объем, движение. Но нет связки с нападающими. Пока индивидуальный класс отдельных футболистов позволяет «Зениту» находиться на первом месте. Ждем матча «Спартак» — «Краснодар».
Глушенкова заменили на 58-й минуте. Понимаете, он потерялся. Глушенков — это вещь в себе. Скрытный, обидчивый. И все как-то у него не складывается. Да, он талант. Хотя нет, не то слово. Талантливый — этот тот, кто свой потенциал реализует. Скорее, у Глушенкова есть определенные задатки. Их надо развивать. Но для этого, видимо, нужен другой характер. Все тут упирается в психологию. А Глушенков чем-то или кем-то часто недоволен. С судьей зачем-то начал препираться, карточку получил. Он существует сам по себе, что ли…
Футбол — командная игра. Ты должен и за себя играть, и за партнера. У него, да и не только у него в «Зените», увы, это не получается.
Понятно, что Джон Джон и Джон Дуран присоединились к команде зимой. Наверное, им еще требуется какое-то время. Не знаю… Нам же остается констатировать, что сыгранности у питерцев нет.
Соболев? Ну… Невольно задаешься вопросом: а может, стоило оставить Кассьерру? Возможно, он бы так часто не терял сейчас мячи, как это делает Соболев. Пас получает, а отдает, как правило, чужому. Конечно, в старательности ему не откажешь. Я не умаляю заслуг Александра в тех мячах, которые он забил. Но Соболеву готовили моменты партнеры. А вот самому создать шанс из ничего… Ну, как говорится, не будем развивать тему.
Вышел Дуран. Крепкий, мощный, локтями много работает. Схлопотал карточку. Он не встроен в игру.
Теперь о «Локомотиве». Батраков в РПЛ выделяется, когда его никто не держит, когда дают ему свободу. Зенитовцы его прихватывали, и он не смог показать весь свой потенциал. Безусловно, Алексей обладает хорошими футбольными качествами: тонкий пас, видение поля и так далее. Но когда Батракова все сейчас начинают отправлять за границу… Зачем? Я с этим не согласен. Ошибка! Рано. Ему надо еще сезон провести в РПЛ. Обрасти мышечной массой. Он же пока щупленький. В Европе совсем другой уровень ведения единоборств. Вы же видите матчи Лиги чемпионов. Совсем другой футбол! РПЛ, конечно, постепенно деградирует без еврокубков. Не та конкуренция, не то сопротивление…
Пишут, что Воробьев пока не продлевает контракт с «Локомотивом». Его сватают в «Зенит»? Да, он быстрее Соболева. Да и результативнее. Но это все-таки нападающий российского уровня. Точно не европейского.
Теперь ждем матч «Спартак» — Краснодар«. Не исключаю, что Барко и компания отберут очки у южан. Красно-белые сейчас на ходу. А защитить титул всегда сложнее, чем выиграть его в первый раз. Поэтому “быки” выхолощены, нервничают, часто апеллируют к судьям.
Михаил Галактионов
Сергей Семак
Николай Комличенко
90+9′
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
83
Алексей Батраков
38′
85
Евгений Морозов
89′
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
90+10′
3
Лукас Фассон
84′
24
Максим Ненахов
7
Зелимхан Бакаев
74′
9
Сергей Пиняев
19
Александр Руденко
32′
46′
74
Даниил Чевардин
10
Дмитрий Воробьев
69′
27
Николай Комличенко
90+2′
93
Артем Карпукас
74′
32
Лукас Вера
16
Денис Адамов
20
Педро
78
Игорь Дивеев
90+3′
33
Нино
90+6′
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
72′
6
Ваня Дркушич
89′
14
Джон Джон
90+8′
3
Дуглас Сантос
8′
58′
66
Роман Вега
11
Луис Энрике
89′
61
Даниил Кондаков
10
Максим Глушенков
40′
58′
17
Андрей Мостовой
7
Александр Соболев
64′
9
Джон Дуран
75′
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти