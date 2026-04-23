Пиняев раскрыл, что футболисты «Локомотива» сказали Комличенко после незабитого пенальти «Зениту»

— Да ничего, поддержали. Понятно, что это футбол — за это мы его и любим. Бывают такие моменты, когда что-то получается, что-то не получается. Коля — молодец, что взял на себя ответственность и попытался реализовать. Пробил достаточно неплохо. Можно только похвалить вратаря, но точно не нужно обвинять Колю. Это футбол, все промахиваются. Надеюсь, в следующий раз получится забить, — заявил Пиняев в интервью пресс-службе «Локомотива».