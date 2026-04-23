Дзюба: «Когда играл в “Зените”, все иностранцы были сильнее россиян»

Дзюба играл за «Зенит» с 2015 по 2022 год, забил 108 голов и стал 4-кратным чемпионом России.
«Витсель в полном порядосе, и Хави Гарсия топовый, и Кришито, и Ломбертс, и Нету. Гарай еще нереально крутой! До этого я никогда не понимал… Типа вот иностранцев берут, думаю: “Блин, ну они же не лучше своих”. А здесь каждый иностранец был сильнее, ну, если не на голову, то на полголовы точно», — заявил Дзюба в сериале «Зенит навсегда».
Сейчас 37-летний Артем Дзюба выступает за тольяттинский «Акрон» — в этом сезоне он провел 23 матча, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.