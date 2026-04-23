Гуменник оценил шансы «Зенита» на чемпионство

«Думаю, у “Зенита” хорошие шансы на чемпионство. Клубу сто лет, и, надеюсь, этот год принесёт победу. Я хорошо развёл мяч с Алексеем Николаевичем Мишиным в матче, когда “Зенит” обыграл “Спартак” в чемпионате.



Именно благодаря тому разводу “Зенит” и победил (смеётся). Потом, правда, была ещё игра в Кубке — мы уже не разводили, и результат оказался не таким успешным. Так что, если “Зениту” будет нужна помощь, я готов!» — сказал Гуменник Metaratings.ru.