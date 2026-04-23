Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:45
Спартак
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.57
П2
2.95
Футбол. Премьер-лига
19:45
Ахмат
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.87
X
3.29
П2
2.58
Футбол. Испания
20:00
Леванте
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.26
П2
3.10
Футбол. Испания
21:00
Райо Вальекано
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.39
П2
3.76
Футбол. Испания
22:30
Овьедо
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.45
П2
2.15
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2

Гуменник оценил шансы «Зенита» на чемпионство

Чемпион России по фигурному катанию и болельщик «Зенита» Пётр Гуменник оценил шансы команды на чемпионство в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Источник: ФК "Зенит"

«Думаю, у “Зенита” хорошие шансы на чемпионство. Клубу сто лет, и, надеюсь, этот год принесёт победу. Я хорошо развёл мяч с Алексеем Николаевичем Мишиным в матче, когда “Зенит” обыграл “Спартак” в чемпионате.

Именно благодаря тому разводу “Зенит” и победил (смеётся). Потом, правда, была ещё игра в Кубке — мы уже не разводили, и результат оказался не таким успешным. Так что, если “Зениту” будет нужна помощь, я готов!» — сказал Гуменник Metaratings.ru.

После 26 матчей «Зенит» набрал 56 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Сергея Семака в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» примет «Ахмат». Встреча состоится 26 апреля и начнётся в 19:30 по московскому времени.

Локомотив
0:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
22.04.2026, 19:45 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Сергей Семак
Нереализованные пенальти
Локомотив
Николай Комличенко
90+9′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
83
Алексей Батраков
38′
85
Евгений Морозов
89′
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
90+10′
3
Лукас Фассон
84′
24
Максим Ненахов
7
Зелимхан Бакаев
74′
9
Сергей Пиняев
19
Александр Руденко
32′
46′
74
Даниил Чевардин
10
Дмитрий Воробьев
69′
27
Николай Комличенко
90+2′
93
Артем Карпукас
74′
32
Лукас Вера
Зенит
16
Денис Адамов
20
Педро
78
Игорь Дивеев
90+3′
33
Нино
90+6′
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
72′
6
Ваня Дркушич
89′
14
Джон Джон
90+8′
3
Дуглас Сантос
8′
58′
66
Роман Вега
11
Луис Энрике
89′
61
Даниил Кондаков
10
Максим Глушенков
40′
58′
17
Андрей Мостовой
7
Александр Соболев
64′
9
Джон Дуран
75′
Статистика
Локомотив
Зенит
Желтые карточки
5
7
Удары (всего)
13
12
Удары в створ
5
1
Угловые
3
3
Фолы
17
15
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти