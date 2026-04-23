Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Леванте
0
:
Севилья
0
Все коэффициенты
П1
2.70
X
2.65
П2
3.55
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Спартак
1
:
Краснодар
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.70
П2
9.24
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ахмат
0
:
Балтика
0
Все коэффициенты
П1
3.30
X
2.55
П2
2.95
Футбол. Испания
21:00
Райо Вальекано
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.41
П2
3.65
Футбол. Испания
22:30
Овьедо
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.45
П2
2.15
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2

«Кто-то умер? Я кого-то предал?» Комличенко не считает незабитый «Зениту» пенальти самым тяжелым моментом в карьере

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко после ничьей с «Зенитом» (0:0) в 26-м туре РПЛ подчеркнул, что не считает незабитый им пенальти самым тяжелым моментом в карьере.

Источник: РИА "Новости"

На последних минутах встречи в ворота сине-бело-голубых был назначен 11-метровый за игру рукой у Игоря Дивеева, но удар Комличенко с точки отразил Денис Адамов.

— Самый тяжелый момент для вас в карьере?

— Нет. Я подвел болельщиков команды — да. Но глобально — почему самый тяжелый момент? Кто-то умер? Я кого-то предал? Были моменты и тяжелее. Когда, например, в финале не забиваешь.

— Вы сказали, что берете ответственность на себя. В чем это заключается?

— Я спросил у Батрака — если бы он был на 200 процентов уверен, он бы бил. Я не жадный в этом плане, не говорил — дайте мне забить.

— Вы не пойдете больше бить пенальти?

— Пойду, — цитирует Комличенко «РБ Спорт».

Локомотив
0:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
22.04.2026, 19:45 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Сергей Семак
Нереализованные пенальти
Локомотив
Николай Комличенко
90+9′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
83
Алексей Батраков
38′
85
Евгений Морозов
89′
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
90+10′
3
Лукас Фассон
84′
24
Максим Ненахов
7
Зелимхан Бакаев
74′
9
Сергей Пиняев
19
Александр Руденко
32′
46′
74
Даниил Чевардин
10
Дмитрий Воробьев
69′
27
Николай Комличенко
90+2′
93
Артем Карпукас
74′
32
Лукас Вера
Зенит
16
Денис Адамов
20
Педро
78
Игорь Дивеев
90+3′
33
Нино
90+6′
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
72′
6
Ваня Дркушич
89′
14
Джон Джон
90+8′
3
Дуглас Сантос
8′
58′
66
Роман Вега
11
Луис Энрике
89′
61
Даниил Кондаков
10
Максим Глушенков
40′
58′
17
Андрей Мостовой
7
Александр Соболев
64′
9
Джон Дуран
75′
Статистика
Локомотив
Зенит
Желтые карточки
5
7
Удары (всего)
13
12
Удары в створ
5
1
Угловые
3
3
Фолы
17
15
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
