Мусаев о пенальти в ворота «Спартака»: Рука была отставлена. А пенальти в ворота «Зенита» был странный

Мурад Мусаев высказался о пенальти в матчах «Краснодара» со «Спартаком» (2:1) и «Зенита» с «Локомотивом» (0:0).
— Эта победа чемпионская?
— Нельзя сказать, [можно] только когда сезон закончится. Как в том году, когда в Махачкале Стас [Агкацев] пенальти отбил. Победа важнейшая, но у нас еще четыре матча впереди.
— Пенальти был в ворота «Спартака», в игре с «Балтикой» похожий эпизод — не пенальти. Как оцениваете такие трактовки?
— Рука была отставлена. А эпизод с Оласой смотрел с технической съемки, потому что не смотрю ТВ.
В среду такой пенальти в ворота «Зенита» был странный. Но эта ошибка не повлияла ни на что, Комличенко не забил пенальти.
— Когда Аугусто вернется?
— В субботу МРТ будет, не думаю, что будет готов к «Динамо». Может быть, к «Акрону».
— Можете сравнить гонку за золото в том году и в этом?
— В прошлом сезоне у нас был спокойный отрыв в очках, было чуть комфортнее. Понимали, что один раз можем ошибиться. Сейчас же каждая осечка может стоить титула.
— Что думаете о лимите на легионеров?
— Лимит должен быть, сейчас нормальный лимит. Если добавят еще одного русского — хорошо, но не должно быть одно место искусственное. Если лимит примут, мы подстроимся.
— Почему заменили Сперцяна?
— Эдик — боец, ему было тяжело в конце игры. Но игры тяжелые впереди, решили его поберечь. Тем более у него была недавно травма.
— Понимали, что поражение от «Спартака» поставило бы крест на чемпионстве?
— Я же не Капитан Очевидность. Ребята уже были чемпионами, все хотят снова стать чемпионами. И глупо говорить, что если бы проиграли, то шансы на титул были бы потеряны.
Источник: «Матч ТВ»
Хуан Карлос Карседо
Мурад Мусаев
Кристофер Мартинс
(Руслан Литвинов)
38′
Эдуард Сперцян
45+1′
Жубал
(Джованни Гонсалес)
85′
98
Александр Максименко
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
68
Руслан Литвинов
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
81′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
65′
7
Пабло Солари
35
Кристофер Мартинс
81′
11
Ливай Гарсия
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
15
Лукас Оласа
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
5
Жубал
56′
4
Диего Коста
53
Александр Черников
6
Кевин Ленини
11
Жоау Батчи
74′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
74′
90
Дэвид Мозес Кобнан
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти