В «Спартаке» рассказали, кого бы хотели видеть чемпионом России

Главный тренер столичного «Спартака» Хуан Карлос Карседо после матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» заявил, что его не волнует исход чемпионской гонки.

Источник: РИА "Новости"

Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Это не наша забота, наша задача бороться в каждом матче за три очка. Мы фокусируемся на своих целях, мне не важно все, что касается других команд. В данный момент меня заботит только предстоящая воскресная игра с “Крыльями Советов”, — заявил Карседо.

Матч состоялся на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершился со счетом 1:2.

После поражения «Спартак» с активом в 45 очков остался на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 57 очками поднялся на первое место, опередив «Зенит» на одно очко.

В 27-м туре РПЛ «Спартак» 26 апреля сыграет на выезде с «Пари Нижний Новгород», а «Краснодар» на своем поле примет махачкалинское «Динамо» в этот же день.

Спартак
1:2
Первый тайм: 1:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
23.04.2026, 19:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 27461 зритель
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Мурад Мусаев
Голы
Спартак
Кристофер Мартинс
(Руслан Литвинов)
38′
Краснодар
Эдуард Сперцян
45+1′
Жубал
(Джованни Гонсалес)
85′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
68
Руслан Литвинов
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
81′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
65′
7
Пабло Солари
35
Кристофер Мартинс
81′
11
Ливай Гарсия
Краснодар
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
15
Лукас Оласа
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
5
Жубал
56′
4
Диего Коста
53
Александр Черников
6
Кевин Ленини
11
Жоау Батчи
74′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
74′
90
Дэвид Мозес Кобнан
Статистика
Спартак
Краснодар
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
16
8
Удары в створ
6
3
Угловые
9
2
Фолы
14
10
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти