В «Спартаке» рассказали, кого бы хотели видеть чемпионом России

Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Это не наша забота, наша задача бороться в каждом матче за три очка. Мы фокусируемся на своих целях, мне не важно все, что касается других команд. В данный момент меня заботит только предстоящая воскресная игра с “Крыльями Советов”, — заявил Карседо.
Матч состоялся на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершился со счетом 1:2.
После поражения «Спартак» с активом в 45 очков остался на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 57 очками поднялся на первое место, опередив «Зенит» на одно очко.
В 27-м туре РПЛ «Спартак» 26 апреля сыграет на выезде с «Пари Нижний Новгород», а «Краснодар» на своем поле примет махачкалинское «Динамо» в этот же день.
Хуан Карлос Карседо
Мурад Мусаев
Кристофер Мартинс
(Руслан Литвинов)
38′
Эдуард Сперцян
45+1′
Жубал
(Джованни Гонсалес)
85′
98
Александр Максименко
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
68
Руслан Литвинов
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
81′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
65′
7
Пабло Солари
35
Кристофер Мартинс
81′
11
Ливай Гарсия
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
15
Лукас Оласа
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
5
Жубал
56′
4
Диего Коста
53
Александр Черников
6
Кевин Ленини
11
Жоау Батчи
74′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
74′
90
Дэвид Мозес Кобнан
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
