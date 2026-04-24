«Чуть разные моменты». Сперцян — о пенальти в ворота «Спартака» и руке Оласы в матче с «Балтикой»

В конце первого тайма в ворота красно-белых был поставлен пенальти за игру рукой в штрафной Наиля Умярова. В матче с калининградцами в похожем эпизоде арбитр не стал фиксировать нарушение после попадания мяча в руку защитника краснодарцев Лукаса Оласы.
— На ваш взгляд, пенальти был?
— Была рука.
— Когда вы играли с «Балтикой», в аналогичной ситуации при попадании мяча в руку Оласы пенальти не поставили…
— Чуть разные моменты.
— Почему разные?
— Пусть ответит главный судья.
— Злые языки говорят, что судьи «тащат» «Краснодар» к очередному чемпионству…
— Что вы хотите от меня сейчас? Мы выходим играть в футбол.
— Не задевают такие разговоры, мнения экспертов?
— А мы тут при чем?
— Будто принижают ваши достижения…
— Но это вы все делаете, нам‑то что? (улыбается) Я не знаю, что ответить на ваш вопрос. Один день — одно, другой — другое.
— Пенальти в ворота «Зенита» в матче петербуржцев с «Локомотивом» видели?
— Да. Для меня это спорный пенальти. Потому что толком касания не видно. Я не увидел, а судья, получается, увидел.
— Могут ли футболисты и тренеры обратиться к судейскому корпусу с просьбой поменять трактовки? Мы видим, сколько «левых» пенальти назначается, когда идет борьба за мяч…
— Сегодняшний пенальти «левый»?
— Милорад Мажич про неназначение пенальти в игре с «Балтикой» сказал, что все было правильно.
— Красавец, — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».
Хуан Карлос Карседо
Мурад Мусаев
Кристофер Мартинс
(Руслан Литвинов)
38′
Эдуард Сперцян
45+1′
Жубал
(Джованни Гонсалес)
85′
98
Александр Максименко
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
68
Руслан Литвинов
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
81′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
65′
7
Пабло Солари
35
Кристофер Мартинс
81′
11
Ливай Гарсия
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
15
Лукас Оласа
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
5
Жубал
56′
4
Диего Коста
53
Александр Черников
6
Кевин Ленини
11
Жоау Батчи
74′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
74′
90
Дэвид Мозес Кобнан
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
