П1
21.00
X
1.19
П2
19.00
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Эспаньол
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Балтика
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2

«Чуть разные моменты». Сперцян — о пенальти в ворота «Спартака» и руке Оласы в матче с «Балтикой»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян не считает одинаковыми эпизоды с неназначенным пенальти в ворота «быков» в матче 25‑го тура РПЛ с «Балтикой» (2:2) и назначенным 11‑метровым в ворота «Спартака» (2:1) в игре 26‑го тура.

Источник: РИА "Новости"

В конце первого тайма в ворота красно-белых был поставлен пенальти за игру рукой в штрафной Наиля Умярова. В матче с калининградцами в похожем эпизоде арбитр не стал фиксировать нарушение после попадания мяча в руку защитника краснодарцев Лукаса Оласы.

— На ваш взгляд, пенальти был?

— Была рука.

— Когда вы играли с «Балтикой», в аналогичной ситуации при попадании мяча в руку Оласы пенальти не поставили…

— Чуть разные моменты.

— Почему разные?

— Пусть ответит главный судья.

— Злые языки говорят, что судьи «тащат» «Краснодар» к очередному чемпионству…

— Что вы хотите от меня сейчас? Мы выходим играть в футбол.

— Не задевают такие разговоры, мнения экспертов?

— А мы тут при чем?

— Будто принижают ваши достижения…

— Но это вы все делаете, нам‑то что? (улыбается) Я не знаю, что ответить на ваш вопрос. Один день — одно, другой — другое.

— Пенальти в ворота «Зенита» в матче петербуржцев с «Локомотивом» видели?

— Да. Для меня это спорный пенальти. Потому что толком касания не видно. Я не увидел, а судья, получается, увидел.

— Могут ли футболисты и тренеры обратиться к судейскому корпусу с просьбой поменять трактовки? Мы видим, сколько «левых» пенальти назначается, когда идет борьба за мяч…

— Сегодняшний пенальти «левый»?

— Милорад Мажич про неназначение пенальти в игре с «Балтикой» сказал, что все было правильно.

— Красавец, — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».

Спартак
1:2
Первый тайм: 1:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
23.04.2026, 19:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 27461 зритель
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Мурад Мусаев
Голы
Спартак
Кристофер Мартинс
(Руслан Литвинов)
38′
Краснодар
Эдуард Сперцян
45+1′
Жубал
(Джованни Гонсалес)
85′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
68
Руслан Литвинов
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
81′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
65′
7
Пабло Солари
35
Кристофер Мартинс
81′
11
Ливай Гарсия
Краснодар
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
15
Лукас Оласа
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
5
Жубал
56′
4
Диего Коста
53
Александр Черников
6
Кевин Ленини
11
Жоау Батчи
74′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
74′
90
Дэвид Мозес Кобнан
Статистика
Спартак
Краснодар
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
16
8
Удары в створ
6
3
Угловые
9
2
Фолы
14
10
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
Читать дальше