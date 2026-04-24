Семак — о судействе: «Есть много слов, которыми можно назвать то, что происходит. Трактовки абсолютно непонятны»

«Не понимаю абсолютно. Если Николаев выступает, арбитр с большим стажем, и говорит, что не может понять… Естественно, когда Мажич говорит, что Оласа — это не рука, абсолютно аналогичный момент в следующем матче — это рука, и на VAR или на AVAR сидит тот арбитр, который не поставил пенальти и был прав, как сказали ЭСК, они же между собой общаются…
Знаете, раньше такая рубрика была no comment (без комментариев). Я уже свою позицию сказал по поводу судейства, она у меня не меняется. Трактовки абсолютно непонятны. Есть много слов, которыми можно назвать то, что происходит, но я, пожалуй, это no comment просто оставлю», — заявил Семак.
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
22.04.2026, 19:45 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Сергей Семак
Нереализованные пенальти
Локомотив
Николай Комличенко
90+9′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
83
Алексей Батраков
38′
85
Евгений Морозов
89′
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
90+10′
3
Лукас Фассон
84′
24
Максим Ненахов
7
Зелимхан Бакаев
74′
9
Сергей Пиняев
19
Александр Руденко
32′
46′
74
Даниил Чевардин
10
Дмитрий Воробьев
69′
27
Николай Комличенко
90+2′
93
Артем Карпукас
74′
32
Лукас Вера
Зенит
16
Денис Адамов
20
Педро
78
Игорь Дивеев
90+3′
33
Нино
90+6′
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
72′
6
Ваня Дркушич
89′
14
Джон Джон
90+8′
3
Дуглас Сантос
8′
58′
66
Роман Вега
11
Луис Энрике
89′
61
Даниил Кондаков
10
Максим Глушенков
40′
58′
17
Андрей Мостовой
7
Александр Соболев
64′
9
Джон Дуран
75′
Статистика
Локомотив
Зенит
Желтые карточки
5
7
Удары (всего)
13
12
Удары в створ
5
1
Угловые
3
3
Фолы
17
15
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
