Футболист «Зенита» заявил, что «охреневает» от цен на помидоры

Игорь Дивеев заверил, что многие футболисты считают деньги, а не тратят их направо и налево. Он также рассказал, что недавно чуть не купил помидоры за 900 ₽ и эта цена его очень удивила.

Источник: РБК Спорт

Защитник «Зенита» и сборной России Игорь Дивеев в интервью Sport24 поделился негативными впечатлениями от цен в магазинах и ресторанах.

На вопрос о том, обращает ли он внимание на цены в магазине, Дивеев ответил: «Конечно, иногда охреневаю: чуть не заказал себе помидоры за 900 ₽!».

Ужин в ресторане, по словам Дивеева, обходится ему в 5−7 тыс. руб. на человека.

«В той же “Кофемании” чашка кофе стоит 900 ₽ Это что за кофе такой?! За эту цену можно пачку зерен купить», — посетовал футболист.

Он также прокомментировал стереотип о том, что футболисты — миллионеры, которые разбрасываются деньгами. «Общаюсь со многими футболистами и вижу: ребята считают деньги, а не тратят налево и направо. Слышу, как обсуждаются вложения, ипотека. Никто не хочет остаться без трусов после завершения карьеры», — сказал Дивеев.

Дивеев перешел в «Зенит» из ЦСКА в январе 2026 года в рамках обмена на аргентинского нападающего Лусиано Гонду. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей за петербургский клуб и не отметился результативными действиями. Контракт с «Зенитом» рассчитан до 2029 года.