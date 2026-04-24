РФС дисквалифицировал тренера «Зенита» за нецензурную брань в адрес судьи

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал тренера «Зенита» Александра Анюкова на две встречи РПЛ за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча. Об этом сообщается на сайте организации.