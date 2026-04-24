РФС дисквалифицировал тренера «Зенита» за нецензурную брань в адрес судьи

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал тренера «Зенита» Александра Анюкова на две встречи РПЛ за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча. Об этом сообщается на сайте организации.
Анюкова также оштрафовали на ₽200 тыс.
В компенсированное время гостевого матча 26-го тура РПЛ против московского «Локомотива» (0:0) Анюков получил красную карточку за «нецензурную брань в адрес резервного арбитра».
После 26 туров «Зенит» с 56 очками идет на втором месте турнирной таблицы РПЛ, уступая одно очко лидеру «Краснодару». В следующем туре петербургская команда 26 апреля примет грозненский «Ахмат».
