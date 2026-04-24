Футбол. Германия
21:30
РБ Лейпциг
:
Унион Б
П1
1.49
X
5.09
П2
6.34
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Кремонезе
П1
1.41
X
4.85
П2
9.00
Футбол. Франция
21:45
Брест
:
Ланс
П1
5.72
X
4.40
П2
1.59
Футбол. Англия
22:00
Сандерленд
:
Ноттингем Форест
П1
2.77
X
3.24
П2
2.73
Футбол. Испания
22:00
Бетис
:
Реал
П1
3.79
X
4.14
П2
1.92
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Вильярреал
1
П1
X
П2

Дегтярев об ужесточении лимита: «Хотим побудить клубы перераспределить расходы в пользу детского футбола. В планах — лимит 5/10, но решение примем исходя из работы команд»

Михаил Дегтярев рассказал, зачем ужесточает лимит на легионеров.

Источник: Спортс''

Министр спорта Михаил Дегтярев объяснил причину изменения лимита на легионеров в РПЛ.

Ранее Дегтярев подписал приказ об изменении лимита со следующего сезона РПЛ: «Не может быть более 12 иностранцев в заявке, на поле — не более 7».

«Футбол в России — это абсолютный лидер среди остальных видов спорта по количеству занимающихся — более 3,5 млн человек. В стране 22 тысячи футбольных полей и почти 300 крытых манежей. В едином календарном плане Минспорта 500 спортивных мероприятий по футболу. Однако мы видим дисбаланс в финансировании футбола.

Государство ежегодно расходует на подготовку футболистов 56 млрд рублей из консолидированного бюджета на подготовку футболистов в детско-юношеских школах в регионах. При этом суммарный бюджет клубов РПЛ — более 120 млрд. руб. Несмотря на то, что и среди этих средств 70−80% прямо или косвенно имеют государственное происхождение, на детско-юношеский спорт клубы тратят 7,4 млрд. руб — 6%. Это данные РПЛ. А на зарплаты иностранных игроков уходит до 70%. Тут мы опираемся на открытые данные.

В связи с этим мы приняли решение изменить параметры лимита, чтобы побудить клубы перераспределить свои расходы в пользу детско-юношеского футбола, поиска талантов и подготовки в итоге бóльшего количества элитных игроков среди собственных воспитанников. Мы обсуждали это в течение года, ни для кого в отрасли это не сюрприз.

В планах Минспорта постепенно доведение лимита до параметров 5/10, однако мы оценим предложения клубов, работу в течении предстоящего сезона и будем принимать дальнейшие решение исходя из этого. Наша общая задача сделать так, чтобы отечественный футбол и тренерская школа развивались и давали максимально высокий результат», — написал Дегтярев.