Стали известны судьи матчей РПЛ в 27-м туре

Помогать Шафееву будут ассистенты рефери Максим Гаврилин и Денис Петров, резервный судья — Михаил Черемных. За систему видеопомощи рефери (VAR) будут отвечать Артем Чистяков и Сергей Чебан.
Встреча пройдет в Казани 25 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.
Другие назначения тура:
суббота, 25 апреля.
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Оренбург» — Павел Кукуян (VAR — Анатолий Жабченко);
«Крылья Советов» (Самара) — «Локомотив» (Москва) — Кирилл Левников (VAR — Артур Федоров);
воскресенье, 26 апреля.
«Спартак» (Москва) — «Нижний Новгород» — Игорь Капленков (VAR — Василий Казарцев);
«Краснодар» — «Динамо» (Махачкала) — Иван Абросимов (VAR — Сергей Карасев);
«Динамо» (Москва) — «Сочи» — Никита Новиков (VAR — Ян Бобровский);
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ахмат» (Грозный) — Евгений Буланов (VAR — Сергей Иванов);
понедельник, 27 апреля.
«Акрон» (Тольятти) — «Балтика» (Калининград) — Инал Танашев (VAR — Павел Шадыханов).