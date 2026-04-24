Футбол. Германия
21:30
РБ Лейпциг
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.00
П2
6.60
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.97
П2
9.50
Футбол. Франция
21:45
Брест
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
5.74
X
4.40
П2
1.59
Футбол. Англия
22:00
Сандерленд
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.21
П2
2.74
Футбол. Испания
22:00
Бетис
:
Реал
Все коэффициенты
П1
3.75
X
4.10
П2
1.93
Футбол. Англия
25.04
Фулхэм
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.59
П2
2.55

Стали известны судьи матчей РПЛ в 27-м туре

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Рафаэль Шафеев назначен главным арбитром матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским «Рубином» и московским ЦСКА, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Источник: РИА Новости Спорт

Помогать Шафееву будут ассистенты рефери Максим Гаврилин и Денис Петров, резервный судья — Михаил Черемных. За систему видеопомощи рефери (VAR) будут отвечать Артем Чистяков и Сергей Чебан.

Встреча пройдет в Казани 25 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.

Другие назначения тура:

суббота, 25 апреля.

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Оренбург» — Павел Кукуян (VAR — Анатолий Жабченко);

«Крылья Советов» (Самара) — «Локомотив» (Москва) — Кирилл Левников (VAR — Артур Федоров);

воскресенье, 26 апреля.

«Спартак» (Москва) — «Нижний Новгород» — Игорь Капленков (VAR — Василий Казарцев);

«Краснодар» — «Динамо» (Махачкала) — Иван Абросимов (VAR — Сергей Карасев);

«Динамо» (Москва) — «Сочи» — Никита Новиков (VAR — Ян Бобровский);

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ахмат» (Грозный) — Евгений Буланов (VAR — Сергей Иванов);

понедельник, 27 апреля.

«Акрон» (Тольятти) — «Балтика» (Калининград) — Инал Танашев (VAR — Павел Шадыханов).