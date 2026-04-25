Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
14:30
Фулхэм
:
Астон Вилла
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
0
:
Ноттингем Форест
5
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Реал
1
Футбол. Италия
завершен
Наполи
4
:
Кремонезе
0
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Ланс
3
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
3
:
Унион Б
1
Футбольный агент: цикл Семака в «Зените» закончился

Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил в выпуске шоу «Это футбол, брат!», что Сергею Семака нужно покинуть петербургский «Зенит».

Источник: РИА "Новости"

«Тренер не справляется, закончился его цикл. Даже если ты ему дашь сейчас в руки трех обладателей “Золотого мяча”, я боюсь, что это мало поможет уже. “Зенит” закончил с этим тренером, потому что это смотреть невозможно», — сказал Гурцкая.

«Зенит» в матче прошлого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с московским «Локомотивом» (0:0). В компенсированное время арбитр Алексей Сухой назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой защитника Игоря Дивеева. Однако нападающий «Локомотива» Николай Комличенко не смог реализовать 11-метровый удар: вратарь Денис Адамов угадал направление мяча и отразил удар.

После 26 туров «Зенит» набрал 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» одно очко. Следующий матч команда проведет 26 апреля мая против грозненского «Ахмата». Встреча состоится в Санкт-Петербурге. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

Футбол. Премьер-лига
26.04
Зенит
:
Ахмат
