Футбольный агент: цикл Семака в «Зените» закончился

«Тренер не справляется, закончился его цикл. Даже если ты ему дашь сейчас в руки трех обладателей “Золотого мяча”, я боюсь, что это мало поможет уже. “Зенит” закончил с этим тренером, потому что это смотреть невозможно», — сказал Гурцкая.
«Зенит» в матче прошлого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с московским «Локомотивом» (0:0). В компенсированное время арбитр Алексей Сухой назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой защитника Игоря Дивеева. Однако нападающий «Локомотива» Николай Комличенко не смог реализовать 11-метровый удар: вратарь Денис Адамов угадал направление мяча и отразил удар.
После 26 туров «Зенит» набрал 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» одно очко. Следующий матч команда проведет 26 апреля мая против грозненского «Ахмата». Встреча состоится в Санкт-Петербурге. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.