«Мы сможем играть под давлением и заполучить оба трофея»

За последнюю неделю в чемпионате России по футболу дважды сменился лидер. Сначала прошлогодний победитель турнира «Краснодар» из-за домашней ничьи с калининградской «Балтикой» (1:1) пропустил вперед петербургский «Зенит». Но 22 апреля клуб из Северной столицы допустил осечку в выездном матче с московским «Локомотивом» (0:0). На следующий день «Краснодар» должен был побеждать в гостях «Спартак», чтобы вернуться на первое место.
В конце первого тайма красно-белые повели в счете 1:0, но вскоре в их штрафной площади мяч попал в руку Наилю Умярову. Судья назначил пенальти, с которого «Краснодар» сравнял счет. А на последних минутах матча «быки» забили победный гол и вырвали победу (2:1). Теперь за четыре тура до финиша они опережают «Зенит» на одно очко. В интервью «Известиям» нападающий «Краснодара» Мойзес Кобнан поделился мнением о борьбе за золото РПЛ и прокомментировал успехи бывшего вратаря своей команды Матвея Сафонова в качестве основного голкипера ПСЖ.
— За счет чего смогли вырвать победу в матче со «Спартаком»?
— Менталитет, настрой и командная работа.
— Что скажете о назначении пенальти, с которого «Краснодар» сравнял счет? На ваш взгляд, за такое попадание мяча в руку надо назначать пенальти?
— Все видели, что там была игра рукой. И был пенальти. Все это видели.
— Как относитесь к параллелям между этим эпизодом и неназначение в ворота «Краснодара» пенальти в матче с «Балтикой»? Многие считают, что раз за игру рукой Лукаса Оласы в той игре не поставили одиннадцатиметровый, то и в эпизоде с Умяровым его не должно быть.
— Я думаю, что в игре с «Балтикой» с ее стороны было недостаточное внимание приложено к этому моменту. И именно поэтому не было пенальти.
— Ваша команда вернулась на первое место. Насколько уверены в том, что удержите его по итогам оставшихся четырех туров чемпионата?
— Я прямо точно не могу сказать, потому что всё бывает в футболе. Так что сейчас у нас всё внимание на ближайшей игре дома с махачкалинским «Динамо». А дальше посмотрим, как сложится чемпионская гонка.
— Год назад в разгар чемпионской гонки с «Зенитом» вы едва не упустили в гостях победу над махачкалинским «Динамо» (3:2), когда «Краснодар» спас вратарь Станислав Агкацев, отбивший пенальти в самом конце игры. Теперь будет такой же сложный матч с этим соперником?
— Все игры для нас важные. Нам всегда нужно выдавать максимум, чтобы побеждать. Насколько это будет сложно, мы увидим в следующем матче.
— У «Краснодара» параллельно с чемпионатом идет еще и борьба за Кубок России, где вы скоро сыграете ответный матч финала «Пути РПЛ» с московским «Динамо». Насколько готовы к борьбе на два фронта в решающем отрезке сезона?
— Я уверен, что мы сможем играть под этим давлением и заполучить оба трофея. Но это будет нелегко. Нам нужно всем работать как единая команда. И тогда «Краснодар» сможет выиграть чемпионат и Кубок России.
— Следите за выступлением Матвея Сафонова в ПСЖ? Удивлены тому, как он смог пробиться в основной состав французского топ-клуба?
— Я всегда верил в Сафонова. Когда он играл в «Краснодаре», Матвей был замечательным человеком и вратарем, совершал замечательные сэйвы. И тот факт, что он сейчас на позиции основного вратаря ПСЖ, говорит о многом. Я был уверен в нем.
Алексей Фомин