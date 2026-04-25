«Мы сможем играть под давлением и заполучить оба трофея»

В конце первого тайма красно-белые повели в счете 1:0, но вскоре в их штрафной площади мяч попал в руку Наилю Умярову. Судья назначил пенальти, с которого «Краснодар» сравнял счет. А на последних минутах матча «быки» забили победный гол и вырвали победу (2:1). Теперь за четыре тура до финиша они опережают «Зенит» на одно очко. В интервью «Известиям» нападающий «Краснодара» Мойзес Кобнан поделился мнением о борьбе за золото РПЛ и прокомментировал успехи бывшего вратаря своей команды Матвея Сафонова в качестве основного голкипера ПСЖ.