Матчи «Рубин» — ЦСКА и «Зенит» — «Ахмат» пройдут в 27-м туре РПЛ

Московский «Локомотив» в субботу на выезде встретится с самарскими «Крыльями Советов». Железнодорожники находятся в борьбе за медали, подопечные Михаила Галактионова занимают 3-е место в турнирной таблице, набрав 49 очков. «Крылья Советов» с 23 баллами располагаются на 14-й строчке. «Локомотив» и «Крылья Советов» сыграют в третий раз в текущем сезоне. В Фонбет — Кубке России самарцы на своем поле обыграли столичную команду, выбив ее из турнира (2:2, 5:4 — по пенальти). Игра первого круга в чемпионате завершилась вничью со счетом 2:2.