Матчи «Рубин» — ЦСКА и «Зенит» — «Ахмат» пройдут в 27-м туре РПЛ

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Программа 27-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в субботу. Завершится тур в понедельник.
В первом матче тура «Ростов» на своем поле сыграет с «Оренбургом». Ростовчане занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Оренбуржцы идут на 13-й позиции с 23 очками. Матч первой части сезона между командами завершился победой «Ростова» (1:0).
Московский «Локомотив» в субботу на выезде встретится с самарскими «Крыльями Советов». Железнодорожники находятся в борьбе за медали, подопечные Михаила Галактионова занимают 3-е место в турнирной таблице, набрав 49 очков. «Крылья Советов» с 23 баллами располагаются на 14-й строчке. «Локомотив» и «Крылья Советов» сыграют в третий раз в текущем сезоне. В Фонбет — Кубке России самарцы на своем поле обыграли столичную команду, выбив ее из турнира (2:2, 5:4 — по пенальти). Игра первого круга в чемпионате завершилась вничью со счетом 2:2.
Завершит игровой день матч между казанским «Рубином» и московским ЦСКА. Армейцы подходят к этой гостевой встрече с серией из трех игр без побед (две ничьих, одно поражение). ЦСКА идет на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Рубин» располагается на 7-й позиции с 38 очками. В первой части сезона ЦСКА дома разгромил «Рубин» со счетом 5:1.
Матчи «Краснодара» и «Зенита»
В воскресенье пройдут матчи основных претендентов на чемпионство в этом сезоне. Лидер РПЛ «Краснодар» дома сыграет с махачкалинским «Динамо», идущий вторым «Зенит» на своем поле встретится с грозненским «Ахматом». Краснодарская команда имеет в активе 57 очков. На счету сине-бело-голубых 56 баллов.
Петербургский коллектив пропустил конкурента вперед, сыграв в 26-м туре вничью с «Локомотивом» (0:0). Встречу 27-го тура из-за перебора желтых карточек пропустит футболист «Зенита» Максим Глушенков. Махачкалинское «Динамо» с 24 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» идет 9-м с 32 очками.
Также 26 апреля пройдут матчи «Пари Нижний Новгород» — «Спартак» и московское «Динамо» — «Сочи». Нижегородцы занимают предпоследнее, 15-е место в таблице с 22 очками. Сочинцы замыкают таблицу (18 очков). «Спартак» претендует на бронзовые медали, красно-белые набрали 45 очков и располагаются на 5-й позиции. Бело-голубые с 35 очками идут на 8-й строчке.
Тур завершится в понедельник в Калининграде. «Балтика» примет тольяттинский «Акрон».